https://ria.ru/20201118/okna-1585177526.html

Программу замены оконных блоков на Ставрополье продлят на 2021 год

Программу замены оконных блоков на Ставрополье продлят на 2021 год

Действующая в Ставропольском крае программа по установке пластиковых оконных блоков позволяет экономить бюджетным организациям до 5 процентов на оплате ЖКХ,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:31

2020-11-18T14:31

2020-11-18T14:31

жкх

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/15088/14/150881413_0:115:2049:1267_1400x0_80_0_0_fa29b6ecd975685b4bc0f6a0dbe8fb36.jpg

СТАВРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Действующая в Ставропольском крае программа по установке пластиковых оконных блоков позволяет экономить бюджетным организациям до 5 процентов на оплате ЖКХ, сообщает краевое министерство энергетики, промышленности и связи."Программа по замене окон реализуется в Ставропольском крае с 2017 года и рассчитана на три года. Замена старых оконных блоков на современные позволяет бюджетным учреждениям региона ежегодно экономить на отоплении до 5% за счет уменьшения теплопотерь", — отметили в ведомстве.В министерстве напомнили, что программа по замене оконных блоков вошла в краевую госпрограмму "Развитие энергетики, промышленности и связи".В 2019 году на эти цели были выделены более 199 миллионов рублей из федерального бюджета и более 27 миллионов рублей из краевой казны. На эти средства удалось заменить более 38 тысяч квадратных метров окон. "В соответствии с планом-графиком за текущий год в государственных дошкольных образовательных организациях, а также общеобразовательных организациях и организациях профессионального и дополнительного образования Ставропольского края запланирована замена более 34 тысяч квадратных метров оконных блоков. Полное завершение этих работ намечено на декабрь", — заявил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко. В министерстве отметили, что действие программы будет продлено на 2021 год, уже разработан проект бюджета.

https://ria.ru/20201117/byudzhet-1585044527.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, ставропольский край