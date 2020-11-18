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Программу замены оконных блоков на Ставрополье продлят на 2021 год
Программу замены оконных блоков на Ставрополье продлят на 2021 год
Действующая в Ставропольском крае программа по установке пластиковых оконных блоков позволяет экономить бюджетным организациям до 5 процентов на оплате ЖКХ,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:31
2020-11-18T14:31
2020-11-18T14:31
жкх
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Действующая в Ставропольском крае программа по установке пластиковых оконных блоков позволяет экономить бюджетным организациям до 5 процентов на оплате ЖКХ, сообщает краевое министерство энергетики, промышленности и связи."Программа по замене окон реализуется в Ставропольском крае с 2017 года и рассчитана на три года. Замена старых оконных блоков на современные позволяет бюджетным учреждениям региона ежегодно экономить на отоплении до 5% за счет уменьшения теплопотерь", — отметили в ведомстве.В министерстве напомнили, что программа по замене оконных блоков вошла в краевую госпрограмму "Развитие энергетики, промышленности и связи".В 2019 году на эти цели были выделены более 199 миллионов рублей из федерального бюджета и более 27 миллионов рублей из краевой казны. На эти средства удалось заменить более 38 тысяч квадратных метров окон. "В соответствии с планом-графиком за текущий год в государственных дошкольных образовательных организациях, а также общеобразовательных организациях и организациях профессионального и дополнительного образования Ставропольского края запланирована замена более 34 тысяч квадратных метров оконных блоков. Полное завершение этих работ намечено на декабрь", — заявил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко. В министерстве отметили, что действие программы будет продлено на 2021 год, уже разработан проект бюджета.
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жкх, ставропольский край
СТАВРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости.
Действующая в Ставропольском крае
программа по установке пластиковых оконных блоков позволяет экономить бюджетным организациям до 5 процентов на оплате ЖКХ, сообщает краевое министерство энергетики, промышленности и связи.
"Программа по замене окон реализуется в Ставропольском крае с 2017 года и рассчитана на три года. Замена старых оконных блоков на современные позволяет бюджетным учреждениям региона ежегодно экономить на отоплении до 5% за счет уменьшения теплопотерь", — отметили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что программа по замене оконных блоков вошла в краевую госпрограмму "Развитие энергетики, промышленности и связи".
В 2019 году на эти цели были выделены более 199 миллионов рублей из федерального бюджета и более 27 миллионов рублей из краевой казны. На эти средства удалось заменить более 38 тысяч квадратных метров окон.
"В соответствии с планом-графиком за текущий год в государственных дошкольных образовательных организациях, а также общеобразовательных организациях и организациях профессионального и дополнительного образования Ставропольского края запланирована замена более 34 тысяч квадратных метров оконных блоков. Полное завершение этих работ намечено на декабрь", — заявил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко.
В министерстве отметили, что действие программы будет продлено на 2021 год, уже разработан проект бюджета.