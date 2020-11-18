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https://ria.ru/20201118/odeuropa-1585010698.html
В Европе создадут библиотеку запахов средних веков
В Европе создадут библиотеку запахов средних веков
Историки и специалисты по искусственному интеллекту в Европе анонсировали проект создания библиотеки "Odeuropa", в которой будут представлены разные запахи... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T05:13
2020-11-18T05:13
культура
новости культуры
музеи
кембриджский университет
европа
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Историки и специалисты по искусственному интеллекту в Европе анонсировали проект создания библиотеки "Odeuropa", в которой будут представлены разные запахи периода с XVI по XX вв., сообщает The Guardian. Бюджет проекта составляет 3,7 миллиона долларов. Он рассчитан на три года, и работы по нему начнутся уже в январе."Если вы будете просматривать тексты, опубликованные в Европе с 1500 года, вы найдете огромное количество упоминаний самых разных запахов, начиная от религиозных, таких, как ладан, например, и заканчивая табаком", — рассказал Уильям Таллетт из Кембриджского университета, член команды "Odeuropa". Для начала эксперты планируют написать программы, которые будут искать в исторических текстах на семи языках описания ароматов, контекст и возможные иллюстрации. Далее полученная информация будет использована для создания онлайн-энциклопедии европейских запахов, включая отсылки к эмоциям и местам, с которыми они ассоциируются.Таллетт подчеркнул, что в этом проекте очень важно понять, как значения и варианты использования определенных запахов менялись со временем. Эксперты также планируют сотрудничество с химиками и парфюмерами, чтобы воссоздать запахи прошлого и позже применять их в музеях. Подробности проекта на сайте.
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новости культуры, музеи, кембриджский университет, европа

В Европе создадут библиотеку запахов средних веков

05:13 18.11.2020
 
© OdeuropaСкриншот видео про объединение "Odeuropa", которое будет выявлять и даже воссоздать старые ароматы
Скриншот видео про объединение Odeuropa, которое будет выявлять и даже воссоздать старые ароматы - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Odeuropa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Историки и специалисты по искусственному интеллекту в Европе анонсировали проект создания библиотеки "Odeuropa", в которой будут представлены разные запахи периода с XVI по XX вв., сообщает The Guardian.
Бюджет проекта составляет 3,7 миллиона долларов. Он рассчитан на три года, и работы по нему начнутся уже в январе.
"Если вы будете просматривать тексты, опубликованные в Европе с 1500 года, вы найдете огромное количество упоминаний самых разных запахов, начиная от религиозных, таких, как ладан, например, и заканчивая табаком", — рассказал Уильям Таллетт из Кембриджского университета, член команды "Odeuropa".
Для начала эксперты планируют написать программы, которые будут искать в исторических текстах на семи языках описания ароматов, контекст и возможные иллюстрации.
Далее полученная информация будет использована для создания онлайн-энциклопедии европейских запахов, включая отсылки к эмоциям и местам, с которыми они ассоциируются.
Таллетт подчеркнул, что в этом проекте очень важно понять, как значения и варианты использования определенных запахов менялись со временем.
Эксперты также планируют сотрудничество с химиками и парфюмерами, чтобы воссоздать запахи прошлого и позже применять их в музеях.
Подробности проекта на сайте.
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