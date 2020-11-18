https://ria.ru/20201118/odeuropa-1585010698.html

В Европе создадут библиотеку запахов средних веков

В Европе создадут библиотеку запахов средних веков

Историки и специалисты по искусственному интеллекту в Европе анонсировали проект создания библиотеки "Odeuropa", в которой будут представлены разные запахи... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T05:13

2020-11-18T05:13

2020-11-18T05:13

культура

новости культуры

музеи

кембриджский университет

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584990152_0:0:2513:1414_1400x0_80_0_0_fb80329aed7cc55534aee949541ab83f.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Историки и специалисты по искусственному интеллекту в Европе анонсировали проект создания библиотеки "Odeuropa", в которой будут представлены разные запахи периода с XVI по XX вв., сообщает The Guardian. Бюджет проекта составляет 3,7 миллиона долларов. Он рассчитан на три года, и работы по нему начнутся уже в январе."Если вы будете просматривать тексты, опубликованные в Европе с 1500 года, вы найдете огромное количество упоминаний самых разных запахов, начиная от религиозных, таких, как ладан, например, и заканчивая табаком", — рассказал Уильям Таллетт из Кембриджского университета, член команды "Odeuropa". Для начала эксперты планируют написать программы, которые будут искать в исторических текстах на семи языках описания ароматов, контекст и возможные иллюстрации. Далее полученная информация будет использована для создания онлайн-энциклопедии европейских запахов, включая отсылки к эмоциям и местам, с которыми они ассоциируются.Таллетт подчеркнул, что в этом проекте очень важно понять, как значения и варианты использования определенных запахов менялись со временем. Эксперты также планируют сотрудничество с химиками и парфюмерами, чтобы воссоздать запахи прошлого и позже применять их в музеях. Подробности проекта на сайте.

https://ria.ru/20201110/van-gogh-1583718182.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, кембриджский университет, европа