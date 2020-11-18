https://ria.ru/20201118/obuchenie-1585175262.html

Эксперт оценил призыв студентов МГУ вернуть часть платы за обучение

Эксперт оценил призыв студентов МГУ вернуть часть платы за обучение

Ректор РосНОУ, председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов оценил возможность университетов вернуть часть платы за обучение из-за... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:23

2020-11-18T14:23

2020-11-18T14:23

владимир зернов

мгу имени м. в. ломоносова

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571832994_0:225:2841:1823_1400x0_80_0_0_c16cb5403469b685bb6db63e1e782fb4.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ректор РосНОУ, председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов оценил возможность университетов вернуть часть платы за обучение из-за перехода на дистанционку.По его словам, дистанционный формат обучения обходится вузу гораздо дороже, чем традиционный. Он отметил, что количество учебных часов, которые вуз проводит в так называемом "контактном режиме", осталось прежним, тогда как расходы на их проведение существенно возросли."Для вузов компенсация средств оплаты дистанционного обучения может обернуться банкротством. Не останется возможности ни поддерживать качественный учебный процесс, ни развиваться", - сказал Зернов в комментарии "Российской газете".По мнению эксперта, правильным решением в сложившейся ситуации стала бы компенсация из бюджета страны, которая могла бы поддержать и студентов, и коллективы вузов.Ранее СМИ сообщили, что некоторых студенты-платники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова решили подать коллективный иск к вузу. Поводом стал переход заведения на дистанционный формат: учащиеся утверждают, что на удаленке качество образования снизилось, и потребовали перерасчет.

https://ria.ru/20201118/distantsionka-1585157342.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зернов, мгу имени м. в. ломоносова, образование - общество, общество