https://ria.ru/20201118/obuchenie-1585175262.html
Эксперт оценил призыв студентов МГУ вернуть часть платы за обучение
Эксперт оценил призыв студентов МГУ вернуть часть платы за обучение
Ректор РосНОУ, председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов оценил возможность университетов вернуть часть платы за обучение из-за... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:23
2020-11-18T14:23
2020-11-18T14:23
владимир зернов
мгу имени м. в. ломоносова
образование - общество
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ректор РосНОУ, председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов оценил возможность университетов вернуть часть платы за обучение из-за перехода на дистанционку.По его словам, дистанционный формат обучения обходится вузу гораздо дороже, чем традиционный. Он отметил, что количество учебных часов, которые вуз проводит в так называемом "контактном режиме", осталось прежним, тогда как расходы на их проведение существенно возросли."Для вузов компенсация средств оплаты дистанционного обучения может обернуться банкротством. Не останется возможности ни поддерживать качественный учебный процесс, ни развиваться", - сказал Зернов в комментарии "Российской газете".По мнению эксперта, правильным решением в сложившейся ситуации стала бы компенсация из бюджета страны, которая могла бы поддержать и студентов, и коллективы вузов.Ранее СМИ сообщили, что некоторых студенты-платники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова решили подать коллективный иск к вузу. Поводом стал переход заведения на дистанционный формат: учащиеся утверждают, что на удаленке качество образования снизилось, и потребовали перерасчет.
https://ria.ru/20201118/distantsionka-1585157342.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зернов, мгу имени м. в. ломоносова, образование - общество, общество
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ректор РосНОУ, председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов оценил возможность университетов вернуть часть платы за обучение из-за перехода на дистанционку.
По его словам, дистанционный формат обучения обходится вузу гораздо дороже, чем традиционный. Он отметил, что количество учебных часов, которые вуз проводит в так называемом "контактном режиме", осталось прежним, тогда как расходы на их проведение существенно возросли.
"Для вузов компенсация средств оплаты дистанционного обучения может обернуться банкротством. Не останется возможности ни поддерживать качественный учебный процесс, ни развиваться", - сказал Зернов в комментарии "Российской газете".
По мнению эксперта, правильным решением в сложившейся ситуации стала бы компенсация из бюджета страны, которая могла бы поддержать и студентов, и коллективы вузов.
Ранее СМИ сообщили, что некоторых студенты-платники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова решили подать коллективный иск к вузу. Поводом стал переход заведения на дистанционный формат: учащиеся утверждают, что на удаленке качество образования снизилось, и потребовали перерасчет.