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КПРФ не поддержит проект о дистанционном образовании
КПРФ не поддержит проект о дистанционном образовании
КПРФ не поддержит законопроект о разделении полномочий министерств по определению дистанционного образования в РФ, заявил журналистам первый замруководителя... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:49
2020-11-18T11:49
кпрф
госдума рф
николай коломейцев
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. КПРФ не поддержит законопроект о разделении полномочий министерств по определению дистанционного образования в РФ, заявил журналистам первый замруководителя фракции Николай Коломейцев.В среду на пленарном заседании Госдумы будет рассмотрен проект закона, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Новеллы вносятся в части определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Согласно проекту закона, определять порядок применения дистанционного обучения будут Минпросвещения и Минобрнауки."Мы не можем поддерживать сегодня и законы о разделении полномочий в части определения дистанционного образования. По мнению многих экспертов, "тихой сапой" в принципе реализуется практика ведения полнокровного дистанционного образования", - сказал депутат журналистам.
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кпрф, госдума рф, николай коломейцев, общество

КПРФ не поддержит проект о дистанционном образовании

11:49 18.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкЗаседание фракции КПРФ в Государственной Думе РФ, посвященное утверждению кандидатур в члены Правительства РФ
Заседание фракции КПРФ в Государственной Думе РФ, посвященное утверждению кандидатур в члены Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. КПРФ не поддержит законопроект о разделении полномочий министерств по определению дистанционного образования в РФ, заявил журналистам первый замруководителя фракции Николай Коломейцев.
В среду на пленарном заседании Госдумы будет рассмотрен проект закона, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Новеллы вносятся в части определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Согласно проекту закона, определять порядок применения дистанционного обучения будут Минпросвещения и Минобрнауки.
"Мы не можем поддерживать сегодня и законы о разделении полномочий в части определения дистанционного образования. По мнению многих экспертов, "тихой сапой" в принципе реализуется практика ведения полнокровного дистанционного образования", - сказал депутат журналистам.
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КПРФГосдума РФНиколай КоломейцевОбщество
 
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