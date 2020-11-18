https://ria.ru/20201118/obrazovanie-1585137113.html

КПРФ не поддержит проект о дистанционном образовании

КПРФ не поддержит проект о дистанционном образовании

КПРФ не поддержит законопроект о разделении полномочий министерств по определению дистанционного образования в РФ, заявил журналистам первый замруководителя... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:49

2020-11-18T11:49

2020-11-18T11:49

кпрф

госдума рф

николай коломейцев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583948601_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_e26cc62db19965d1ddb0b565e821af63.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. КПРФ не поддержит законопроект о разделении полномочий министерств по определению дистанционного образования в РФ, заявил журналистам первый замруководителя фракции Николай Коломейцев.В среду на пленарном заседании Госдумы будет рассмотрен проект закона, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Новеллы вносятся в части определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Согласно проекту закона, определять порядок применения дистанционного обучения будут Минпросвещения и Минобрнауки."Мы не можем поддерживать сегодня и законы о разделении полномочий в части определения дистанционного образования. По мнению многих экспертов, "тихой сапой" в принципе реализуется практика ведения полнокровного дистанционного образования", - сказал депутат журналистам.

https://ria.ru/20201019/distantsionka-1580493784.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кпрф, госдума рф, николай коломейцев, общество