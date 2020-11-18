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Война в Сирии
https://ria.ru/20201118/obama-1585118421.html
Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
Бывший президент США Барак Обама рассказал о главных неуспехах своего президентства, в том числе о "сирийской трагедии" и своих неудачных попытках убедить... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:18
2020-11-18T10:18
война в сирии
барак обама
ливия
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама рассказал о главных неуспехах своего президентства, в том числе о "сирийской трагедии" и своих неудачных попытках убедить международное сообщество сохранить Сирию единой."В области внешней политики мне все ещё причиняет страдания трагедия в Сирии. Во время "арабской весны" (события, происходившие в ряде арабских стран с 2011 года, сопровождаемые демонстрациями и волнениями - ред.) в центре внимания оказался Египет, затем Ливия, между тем начала также разваливаться Сирия. Я был не в состоянии привлечь международное сообщество к тому, чтобы не дать Сирии распасться. Я не могу перестать перестать думать о человеческих страданиях, которые за этим последовали", - заявил Обама в интервью немецкому телеканалу ntv.К неудачам бывший президент также отнес то, что ему не удалось распространить собственную популярность на Демократическую партию. "И даже после моего переизбрания, мы не отыграли большинство в конгрессе. Мои руки были связаны крепче, чем я хотел, при принятии законов", - отметил он.
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барак обама, ливия, сирия, сша, в мире

Обама назвал одну из главных неудач своего президентства

10:18 18.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Барак Обама
Президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама рассказал о главных неуспехах своего президентства, в том числе о "сирийской трагедии" и своих неудачных попытках убедить международное сообщество сохранить Сирию единой.
"В области внешней политики мне все ещё причиняет страдания трагедия в Сирии. Во время "арабской весны" (события, происходившие в ряде арабских стран с 2011 года, сопровождаемые демонстрациями и волнениями - ред.) в центре внимания оказался Египет, затем Ливия, между тем начала также разваливаться Сирия. Я был не в состоянии привлечь международное сообщество к тому, чтобы не дать Сирии распасться. Я не могу перестать перестать думать о человеческих страданиях, которые за этим последовали", - заявил Обама в интервью немецкому телеканалу ntv.
К неудачам бывший президент также отнес то, что ему не удалось распространить собственную популярность на Демократическую партию. "И даже после моего переизбрания, мы не отыграли большинство в конгрессе. Мои руки были связаны крепче, чем я хотел, при принятии законов", - отметил он.
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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