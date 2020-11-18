https://ria.ru/20201118/obama-1585118421.html

Обама назвал одну из главных неудач своего президентства

Обама назвал одну из главных неудач своего президентства

Бывший президент США Барак Обама рассказал о главных неуспехах своего президентства, в том числе о "сирийской трагедии" и своих неудачных попытках убедить... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:18

2020-11-18T10:18

2020-11-18T10:18

война в сирии

барак обама

ливия

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149731/13/1497311312_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_9cdd4edc6b9ee160c3af2a6a8c92bc2c.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама рассказал о главных неуспехах своего президентства, в том числе о "сирийской трагедии" и своих неудачных попытках убедить международное сообщество сохранить Сирию единой."В области внешней политики мне все ещё причиняет страдания трагедия в Сирии. Во время "арабской весны" (события, происходившие в ряде арабских стран с 2011 года, сопровождаемые демонстрациями и волнениями - ред.) в центре внимания оказался Египет, затем Ливия, между тем начала также разваливаться Сирия. Я был не в состоянии привлечь международное сообщество к тому, чтобы не дать Сирии распасться. Я не могу перестать перестать думать о человеческих страданиях, которые за этим последовали", - заявил Обама в интервью немецкому телеканалу ntv.К неудачам бывший президент также отнес то, что ему не удалось распространить собственную популярность на Демократическую партию. "И даже после моего переизбрания, мы не отыграли большинство в конгрессе. Мои руки были связаны крепче, чем я хотел, при принятии законов", - отметил он.

https://ria.ru/20201118/pushkov-1585100593.html

ливия

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

барак обама, ливия, сирия, сша, в мире