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Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
Бывший президент США Барак Обама рассказал о главных неуспехах своего президентства, в том числе о "сирийской трагедии" и своих неудачных попытках убедить... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:18
2020-11-18T10:18
2020-11-18T10:18
война в сирии
барак обама
ливия
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама рассказал о главных неуспехах своего президентства, в том числе о "сирийской трагедии" и своих неудачных попытках убедить международное сообщество сохранить Сирию единой."В области внешней политики мне все ещё причиняет страдания трагедия в Сирии. Во время "арабской весны" (события, происходившие в ряде арабских стран с 2011 года, сопровождаемые демонстрациями и волнениями - ред.) в центре внимания оказался Египет, затем Ливия, между тем начала также разваливаться Сирия. Я был не в состоянии привлечь международное сообщество к тому, чтобы не дать Сирии распасться. Я не могу перестать перестать думать о человеческих страданиях, которые за этим последовали", - заявил Обама в интервью немецкому телеканалу ntv.К неудачам бывший президент также отнес то, что ему не удалось распространить собственную популярность на Демократическую партию. "И даже после моего переизбрания, мы не отыграли большинство в конгрессе. Мои руки были связаны крепче, чем я хотел, при принятии законов", - отметил он.
https://ria.ru/20201118/pushkov-1585100593.html
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барак обама, ливия, сирия, сша, в мире