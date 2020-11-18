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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/norki-1585221396.html
В Дании уничтожили всех зараженных коронавирусом норок
В Дании уничтожили всех зараженных коронавирусом норок
Норки на всех фермах в Дании, где был выявлен мутировавший коронавирус, уничтожены, контроль ситуации продолжается, сообщило Управление ветеринарии и пищевых... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:34
2020-11-18T17:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
метте фредериксен
коронавирусы
дания
в мире
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МУРМАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Норки на всех фермах в Дании, где был выявлен мутировавший коронавирус, уничтожены, контроль ситуации продолжается, сообщило Управление ветеринарии и пищевых продуктов королевства."Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет выявления COVID-19", - говорится в сообщении управления в Twitter.На схеме, представленной на странице, видно, что речь идет о норках на 284 фермах, на 25 ситуация неясная – есть подозрения на коронавирус.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что все норки в стране должны быть уничтожены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Этот вирус представляет опасность, поскольку снижает выработку антител, следовательно, создающиеся вакцины могут оказаться неэффективными против него. Спустя неделю власти Дании извинились за неправомерное требование умертвить всех норок из-за COVID-19 до принятия соответствующего закона, однако не отказались от идеи того, что норок нужно пустить под нож ради спасения человечества.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/kovid-1584065144.html
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коронавирус covid-19, метте фредериксен, коронавирусы, дания, в мире

В Дании уничтожили всех зараженных коронавирусом норок

17:34 18.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНорка в вольере зверохозяйства
Норка в вольере зверохозяйства - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МУРМАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Норки на всех фермах в Дании, где был выявлен мутировавший коронавирус, уничтожены, контроль ситуации продолжается, сообщило Управление ветеринарии и пищевых продуктов королевства.
"Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет выявления COVID-19", - говорится в сообщении управления в Twitter.
Норки на ферме в Дании - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 11:51РИА Наука
Выявлены случаи взаимного заражения коронавирусом норок и человека
На схеме, представленной на странице, видно, что речь идет о норках на 284 фермах, на 25 ситуация неясная – есть подозрения на коронавирус.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что все норки в стране должны быть уничтожены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Этот вирус представляет опасность, поскольку снижает выработку антител, следовательно, создающиеся вакцины могут оказаться неэффективными против него. Спустя неделю власти Дании извинились за неправомерное требование умертвить всех норок из-за COVID-19 до принятия соответствующего закона, однако не отказались от идеи того, что норок нужно пустить под нож ради спасения человечества.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник зверофермы проводит заготовку норки - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 16:26
Подхвативших COVID-19 норок нашли еще в пяти государствах
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Метте ФредериксенКоронавирусыДанияВ мире
 
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