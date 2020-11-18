https://ria.ru/20201118/naryshkin-1585206898.html
Нарышкин обвинил Запад в попытках сорвать договоренности по Карабаху
Нарышкин обвинил Запад в попытках сорвать договоренности по Карабаху
Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе, заявил директор Службы внешней РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:32
2020-11-18T16:32
2020-11-18T18:09
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
сша
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня", - заявил Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР."Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе - это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта", - добавил директор СВР.По словам Нарышкина, "подобные действия - лишнее свидетельство того, что США и их европейские друзья, как всегда, решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз - азербайджанцев и армян. Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт".
https://ria.ru/20201118/rozn-1585205183.html
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россия, нагорный карабах, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сша, в мире