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Мясников раскритиковал популярную схему лечения COVID-19
Мясников раскритиковал популярную схему лечения COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал схему лечения COVID-19, которую активно используют некоторые медики. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:26
2020-11-18T11:34
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал схему лечения COVID-19, которую активно используют некоторые медики.По его словам, он узнал от пациентов о предписании врачей принимать комбинацию антибиотиков и кроверазжижающих препаратов, гормонов, БАДов и других несовместимых между собой средств с множеством побочных явлений.Специалист подчеркнул, что попытки бороться с заболеванием таким образом бессмысленны и опасны."Люди, будьте бдительны, не поддавайтесь панике, которая заставляет вас принимать все без разбора! Подобные схемы "лечения" убивают!" — написал Мясников в своем Telegram.Он указал на то, что Минздрав категорически против таких предписаний, и призвал докторов назначать только то, что рекомендовано ведомством.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Мясников раскритиковал популярную схему лечения COVID-19

09:26 18.11.2020 (обновлено: 11:34 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал схему лечения COVID-19, которую активно используют некоторые медики.
По его словам, он узнал от пациентов о предписании врачей принимать комбинацию антибиотиков и кроверазжижающих препаратов, гормонов, БАДов и других несовместимых между собой средств с множеством побочных явлений.
Специалист подчеркнул, что попытки бороться с заболеванием таким образом бессмысленны и опасны.
"Люди, будьте бдительны, не поддавайтесь панике, которая заставляет вас принимать все без разбора! Подобные схемы "лечения" убивают!" — написал Мясников в своем Telegram.
Он указал на то, что Минздрав категорически против таких предписаний, и призвал докторов назначать только то, что рекомендовано ведомством.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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