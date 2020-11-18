https://ria.ru/20201118/myasnikov-1585112475.html

Мясников раскритиковал популярную схему лечения COVID-19

Мясников раскритиковал популярную схему лечения COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал схему лечения COVID-19, которую активно используют некоторые медики. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:26

2020-11-18T09:26

2020-11-18T11:34

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал схему лечения COVID-19, которую активно используют некоторые медики.По его словам, он узнал от пациентов о предписании врачей принимать комбинацию антибиотиков и кроверазжижающих препаратов, гормонов, БАДов и других несовместимых между собой средств с множеством побочных явлений.Специалист подчеркнул, что попытки бороться с заболеванием таким образом бессмысленны и опасны."Люди, будьте бдительны, не поддавайтесь панике, которая заставляет вас принимать все без разбора! Подобные схемы "лечения" убивают!" — написал Мясников в своем Telegram.Он указал на то, что Минздрав категорически против таких предписаний, и призвал докторов назначать только то, что рекомендовано ведомством.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585109099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество