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https://ria.ru/20201118/muzei-1585040356.html
"У нас было безопаснее, чем в метро!" Музеи и галереи — о новом карантине
"У нас было безопаснее, чем в метро!" Музеи и галереи — о новом карантине
Решение закрыть все музеи Москвы на два месяца было неожиданным и спорным. О том, чем может обернуться долгий перерыв, а также будут ли ориентироваться на... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T08:00
2020-11-18T10:27
галерея "триумф"
ельцин центр
архангельское (усадьба)
центр фотографии братьев люмьер
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
музеи
культура
коронавирус в россии
куда сходить
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Решение закрыть все музеи Москвы на два месяца было неожиданным и спорным. О том, чем может обернуться долгий перерыв, а также будут ли ориентироваться на столицу другие города, в материале РИА Новости рассуждают представители ведущих государственных институций и частных галерей.В магазины можно, а в музеи — нетСобытия развивались стремительно. Сначала власти попросили закрыть только временные выставки, разрешив постоянные экспозиции с соблюдением всех правил социального дистанцирования: покупка билетов онлайн, вход по сеансам, никаких тачскринов и наушников. Через день Министерство культуры объявило о полном локдауне: теперь музеи и галереи в Москве работают исключительно в онлайн-режиме.Однако речь о тех, кто находится в муниципальном подчинении. Совладелец московской галереи современного искусства "Триумф" Емельян Захаров уточняет: дотации пообещали столичным музеям, но о федеральных в Москве — ни слова. "То, что люди не увидят шедевры, еще не беда. А если придется пойти на сокращение штата, куда податься уволенным сотрудникам?" — рассуждает он."У меня есть две теории, почему музеи вдруг закрыли. Первая: культура влияет на гены вируса, делая его смертельно опасным. Вторая: это нужно, чтобы сберечь интеллигентную публику, которая ходила на выставки", — шутит Захаров.У частных галеристов, чей бизнес требовали закрыть, еще есть силы иронизировать, но директора музеев смотрят в будущее с тревогой."Плотность посетителей, пожалуй, в десятки раз меньше, чем в общественном транспорте или даже в магазине. Можно сказать, что выставка сейчас — самая безопасная форма интеллектуального досуга", — указывает директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода."Музеи и так не восстановили посещаемость после весеннего карантина. Почему ударить решили по тем, кто в состоянии соблюдать все нормы Роспотребнадзора?" — задается вопросом Наталья Литвинская, основатель Центра фотографии имени братьев Люмьер.По ее словам, частный музей с несколькими одновременными экспозициями, как Центр Люмьер, "окупать себя в нашем городе не может, если делать что-то действительно серьезное и масштабное". Она подчеркивает, что в этом году удержаться на плаву им помогают только сторонние уличные проекты, позволяющие сохранить основной штат сотрудников.Онлайн, который не спасет"В выставочном бизнесе пока не существует технологий, способных передать эффект присутствия. Все хотят стоять перед экспонатом в зале музея", — заключает Литвинская.В этом смысле показательны последние дни перед закрытием: на популярные столичные выставки — в Музей Москвы, ГМИИ, Третьяковку — билетов практически не было. Экскурсии проводили одну за другой."Для получения эстетического вдохновения от общения с искусством необходимо прийти в музей. Заменить это даже самой лучшей картинкой на компьютере невозможно", — уверена Наталия Опалева, генеральный директор Музея AZ, который 10 декабря планировал открыть выставку современной художницы Татьяны Черновой."Присутствие в интернет-пространстве — всегда необходимая часть работы. Все восемь лет существования Еврейского музея мы уделяли этому внимание", — говорит Александр Борода. К последней выставке "Дом для машин" запустят игру, в которой можно создать свой гараж в стиле первой трети XX века.Хорошо освоился в Сети Пушкинский музей: общая аудитория его проектов, отмеченных премией "Культура онлайн", приблизился к семи миллионам человек. "Один из основных факторов успеха — разнообразие, многоплановость и широкий охват тем. Нужно готовить контент для различной аудитории, использовать все доступные площадки", — комментирует директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.Многие опрошенные эксперты указывали: хотя наша публика уже привыкла платить за фильмы в онлайн-кинотеатре, за выставки — еще нет: считается, что они должны быть бесплатными.Успели провестиМузеи-заповедники закрыты частично: сами парки работают. В "Зарядье", например, нельзя попасть в Подземный музей, выставочный зал в Медиацентре и Старый английский двор, а на аттракционах долю доступных мест снизили до 25 процентов. Однако сам парк пока принимает гуляющих круглосуточно.Начальник управления научно-просветительских проектов "Зарядья" Елена Войцеховская считает, что, в отличие от коллег из других музеев, им еще повезло. Выставку номинантов Первой Московской арт-премии пришлось закрыть за два дня до ее официального окончания. Всего на пять дней раньше прекращена работа экспозиции #три_АктРоссия в Подземном музее. По словам Войцеховской, этой осенью выставочные пространства парка посетили более 30 тысяч человек.Музеи Московской области ушли на карантин еще 21 октября. Планировали его до 7 ноября, но срок продлили до 29 ноября — пока. Так, парк усадьбы "Архангельское" работает по зимнему графику, однако экспозиционные залы закрыты до 15 января. Посмотреть можно только выставки фотографий под открытым небом. В пресс-службе отметили, что музей, "стремясь сохранить связь с посетителями", выложил на сайт серию видеоэкскурсий по парадным залам дворца.С оглядкой на МосквуЕльцин Центр в Екатеринбурге весной объявил карантинные меры одним из первых. "Мы оперативно перестроились, смогли вывести сотрудников на дистанционную работу, запустить внутренние процессы и публичные программы онлайн", — отмечает его директор Дина Сорокина. С августа музей открылся, представив в сентябре выставку "Авангард. На телеге в ХХI век".Вопрос о повторном закрытии пока не рассматривается. "Но планируем ориентироваться на ограничения, которые будут вводиться на региональном и городском уровне", — уточняет директор.После карантина заведующая Волго-Вятским филиалом ГМИИ "Арсенал" Анна Гор пришла к выводу, что офлайн и онлайн должны соотноситься 50 на 50. "Мы быстро добавили себя в Сети, и это позитивный итог, хотя нас и подтолкнули обстоятельства", — говорит она.Пока музей работает в штатном режиме: естественно, в условиях убывающей публики. "Гордимся, что наши постоянные посетители с нами и они честно исполняют все рекомендации". С середины июля "Арсенал" принял почти 25 тысяч зрителей. Гор считает это хорошим результатом, "хотя, конечно, раз в пять меньше того, что могло бы быть".В Северной столице музеи пока работают, тоже соблюдая все правила, в которых умудряются находить плюсы. "Мы привыкаем к новым обстоятельствам, — отмечает директор петербургского "Манежа" Павел Пригара. — Социальная дистанция в музее часто воспринимается как позитивное изменение: это дает зрителю больше свободы и сосредоточенности".Существенного снижения посещаемости он тоже не заметил. "Потребность в искусстве остается важной для людей в эти сложные времена", — уверен Пригара. По его словам, творчество не просто дает надежду на лучшее будущее, но и становится той силой, которая его создает. Так что пока тех, кто соскучился по выставкам, еще ждут в некоторых региональных музеях.
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галерея "триумф", ельцин центр, архангельское (усадьба), центр фотографии братьев люмьер, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, музеи, коронавирус в россии, куда сходить , выставки, александр бородай, музей москвы, марина лошак, москва, екатеринбург

"У нас было безопаснее, чем в метро!" Музеи и галереи — о новом карантине

08:00 18.11.2020 (обновлено: 10:27 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСотрудница в зале основной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве
Сотрудница в зале основной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Решение закрыть все музеи Москвы на два месяца было неожиданным и спорным. О том, чем может обернуться долгий перерыв, а также будут ли ориентироваться на столицу другие города, в материале РИА Новости рассуждают представители ведущих государственных институций и частных галерей.

В магазины можно, а в музеи — нет

События развивались стремительно. Сначала власти попросили закрыть только временные выставки, разрешив постоянные экспозиции с соблюдением всех правил социального дистанцирования: покупка билетов онлайн, вход по сеансам, никаких тачскринов и наушников. Через день Министерство культуры объявило о полном локдауне: теперь музеи и галереи в Москве работают исключительно в онлайн-режиме.

"У нас предусмотрены гранты на компенсацию заработных плат, коммунальные платежи и содержание имущества", — заверили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Однако речь о тех, кто находится в муниципальном подчинении. Совладелец московской галереи современного искусства "Триумф" Емельян Захаров уточняет: дотации пообещали столичным музеям, но о федеральных в Москве — ни слова. "То, что люди не увидят шедевры, еще не беда. А если придется пойти на сокращение штата, куда податься уволенным сотрудникам?" — рассуждает он.

"В музеи покупали билеты онлайн, а значит, была хорошая возможность контролировать потоки людей, в отличие от тех же торговых центров", — поясняет совладелица Artwin Gallery Мариана Губер-Гогова.

"У меня есть две теории, почему музеи вдруг закрыли. Первая: культура влияет на гены вируса, делая его смертельно опасным. Вторая: это нужно, чтобы сберечь интеллигентную публику, которая ходила на выставки", — шутит Захаров.
У частных галеристов, чей бизнес требовали закрыть, еще есть силы иронизировать, но директора музеев смотрят в будущее с тревогой.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАлександр Борода и кураторы выставки "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Москве
Александр Борода и кураторы выставки Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Александр Борода и кураторы выставки "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Москве
"Плотность посетителей, пожалуй, в десятки раз меньше, чем в общественном транспорте или даже в магазине. Можно сказать, что выставка сейчас — самая безопасная форма интеллектуального досуга", — указывает директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода.
"Музеи и так не восстановили посещаемость после весеннего карантина. Почему ударить решили по тем, кто в состоянии соблюдать все нормы Роспотребнадзора?" — задается вопросом Наталья Литвинская, основатель Центра фотографии имени братьев Люмьер.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
Посетительница на выставке в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница на выставке в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
По ее словам, частный музей с несколькими одновременными экспозициями, как Центр Люмьер, "окупать себя в нашем городе не может, если делать что-то действительно серьезное и масштабное". Она подчеркивает, что в этом году удержаться на плаву им помогают только сторонние уличные проекты, позволяющие сохранить основной штат сотрудников.

Онлайн, который не спасет

"В выставочном бизнесе пока не существует технологий, способных передать эффект присутствия. Все хотят стоять перед экспонатом в зале музея", — заключает Литвинская.
В этом смысле показательны последние дни перед закрытием: на популярные столичные выставки — в Музей Москвы, ГМИИ, Третьяковку — билетов практически не было. Экскурсии проводили одну за другой.
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"Для получения эстетического вдохновения от общения с искусством необходимо прийти в музей. Заменить это даже самой лучшей картинкой на компьютере невозможно", — уверена Наталия Опалева, генеральный директор Музея AZ, который 10 декабря планировал открыть выставку современной художницы Татьяны Черновой.
"Присутствие в интернет-пространстве — всегда необходимая часть работы. Все восемь лет существования Еврейского музея мы уделяли этому внимание", — говорит Александр Борода. К последней выставке "Дом для машин" запустят игру, в которой можно создать свой гараж в стиле первой трети XX века.
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Хорошо освоился в Сети Пушкинский музей: общая аудитория его проектов, отмеченных премией "Культура онлайн", приблизился к семи миллионам человек. "Один из основных факторов успеха — разнообразие, многоплановость и широкий охват тем. Нужно готовить контент для различной аудитории, использовать все доступные площадки", — комментирует директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

"Онлайн, о которым так много говорят, — чисто репутационная история, причем недешевая", — возражает Литвинская. Если для продвижения выставки в офлайне достаточно "сарафанного радио", экспозиции в интернете требуют затрат на промо в соцсетях, не принося при этом никакой прибыли.

Многие опрошенные эксперты указывали: хотя наша публика уже привыкла платить за фильмы в онлайн-кинотеатре, за выставки — еще нет: считается, что они должны быть бесплатными.

Успели провести

Музеи-заповедники закрыты частично: сами парки работают. В "Зарядье", например, нельзя попасть в Подземный музей, выставочный зал в Медиацентре и Старый английский двор, а на аттракционах долю доступных мест снизили до 25 процентов. Однако сам парк пока принимает гуляющих круглосуточно.
© предоставлено пресс-службойНоминанты Первой Московской арт-премии в "Зарядье"
Номинанты 1 Арт Премии в Зарядье - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© предоставлено пресс-службой
Номинанты Первой Московской арт-премии в "Зарядье"
Начальник управления научно-просветительских проектов "Зарядья" Елена Войцеховская считает, что, в отличие от коллег из других музеев, им еще повезло. Выставку номинантов Первой Московской арт-премии пришлось закрыть за два дня до ее официального окончания. Всего на пять дней раньше прекращена работа экспозиции #три_АктРоссия в Подземном музее. По словам Войцеховской, этой осенью выставочные пространства парка посетили более 30 тысяч человек.
Музеи Московской области ушли на карантин еще 21 октября. Планировали его до 7 ноября, но срок продлили до 29 ноября — пока. Так, парк усадьбы "Архангельское" работает по зимнему графику, однако экспозиционные залы закрыты до 15 января. Посмотреть можно только выставки фотографий под открытым небом. В пресс-службе отметили, что музей, "стремясь сохранить связь с посетителями", выложил на сайт серию видеоэкскурсий по парадным залам дворца.
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С оглядкой на Москву

Ельцин Центр в Екатеринбурге весной объявил карантинные меры одним из первых. "Мы оперативно перестроились, смогли вывести сотрудников на дистанционную работу, запустить внутренние процессы и публичные программы онлайн", — отмечает его директор Дина Сорокина. С августа музей открылся, представив в сентябре выставку "Авангард. На телеге в ХХI век".

"Нам пришлось серьезно сократить бюджет, отказаться, к большому сожалению, от нескольких масштабных проектов", — признается Сорокина.

Вопрос о повторном закрытии пока не рассматривается. "Но планируем ориентироваться на ограничения, которые будут вводиться на региональном и городском уровне", — уточняет директор.
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После карантина заведующая Волго-Вятским филиалом ГМИИ "Арсенал" Анна Гор пришла к выводу, что офлайн и онлайн должны соотноситься 50 на 50. "Мы быстро добавили себя в Сети, и это позитивный итог, хотя нас и подтолкнули обстоятельства", — говорит она.
Пока музей работает в штатном режиме: естественно, в условиях убывающей публики. "Гордимся, что наши постоянные посетители с нами и они честно исполняют все рекомендации". С середины июля "Арсенал" принял почти 25 тысяч зрителей. Гор считает это хорошим результатом, "хотя, конечно, раз в пять меньше того, что могло бы быть".
В Северной столице музеи пока работают, тоже соблюдая все правила, в которых умудряются находить плюсы. "Мы привыкаем к новым обстоятельствам, — отмечает директор петербургского "Манежа" Павел Пригара. — Социальная дистанция в музее часто воспринимается как позитивное изменение: это дает зрителю больше свободы и сосредоточенности".
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Существенного снижения посещаемости он тоже не заметил. "Потребность в искусстве остается важной для людей в эти сложные времена", — уверен Пригара. По его словам, творчество не просто дает надежду на лучшее будущее, но и становится той силой, которая его создает. Так что пока тех, кто соскучился по выставкам, еще ждут в некоторых региональных музеях.
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