Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь обрушится на Москву с полуночи четверга, но днем ледяная корка растает, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, воздушная масса связана с североатлантическим циклоном, и этот теплый фронт уже на подходе к столичному региону. Сейчас он проходит по границе Тверской, Московской и Смоленской областей. Зона гололеда уже прошлась по отдельным районам Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской областей и по Белоруссии.
"Вся эта масса смещается в сторону Москвы. Я думаю, что уже в ближайшие часы пойдет снег в Москве, где-то с 19 часов. А ледяные дожди пойдут к позднему вечеру: где-то в районе 22-23 часов в северных и западных районах региона – Дубна, Клин, Волоколамск, Можайск, а в ночное время, начиная с полуночи и до 6 часов утра, зона ледяных дождей пройдет по Москве и всему столичному региону", - пояснил Тишковец.
Синоптик сообщил, что во время снега температура воздуха будет на уровне минус 2 градусов, ночью на фоне мокрого снега, переходящего в ледяной дождь, минус 1. После 10 утра ожидается 10-балльная облачность, но осадки приобретут моросящий характер, температура днем поднимется до плюс 2, и ледяная корка подтает.
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"Не могу сказать, что это сверхсильные гололедные явления, но, я думаю, что все соседние с Московской областью регионы – Калужская, Тульская, Смоленская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Костромская – ближайшей ночью окажутся в зоне потенциально гололедных явлений: и сам ледяной дождь, и гололед. Это очень опасно будет, потому что ледяная корка от 0,5 до 1,5 миллиметра может сыграть злую шутку с автомобилистами и пешеходами", - заключил метеоролог.