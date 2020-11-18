https://ria.ru/20201118/moskva-1585205870.html

В бюджете Москвы заложили 78 миллиардов рублей на непредвиденные расходы

В бюджете Москвы заложили 78 миллиардов рублей на непредвиденные расходы

Почти 80 миллиардов рублей заложено в бюджете Москвы на 2021 год на непредвиденные расходы, сообщила в ходе заседания Мосгордумы глава столичного департамента... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:29

2020-11-18T16:29

2020-11-18T16:29

елена зяббарова

московская городская дума

москва

экономика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Почти 80 миллиардов рублей заложено в бюджете Москвы на 2021 год на непредвиденные расходы, сообщила в ходе заседания Мосгордумы глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.В среду на пленарном заседании депутаты Мосгордумы рассматривают проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы.Зяббарова отметила, что резервный фонд планируется в расходной части бюджета в соответствии с бюджетным законодательством."Бюджетный кодекс Российской федерации позволяет субъектам РФ предусматривать в расходной части бюджета резервный фонд в объеме от 3% от общего объема расходов бюджета. У нас на 2021 год объем расходной части 3 триллиона 152 миллиарда рублей, значит, объем резервного фонда, который нам позволен, мог бы составить 90 миллиардов рублей, у нас планируется 78. На какие цели? На те цели, которые невозможно сейчас при формировании бюджета предусмотреть и сразу же заложить объемы ассигнований по соответствующим госпрограммам, то есть это на финансирование непредвиденных расходов", - сказала Зяббарова.Она отметила, что в 2020 году почти весь резервный фонд был потрачен на расходы на борьбу с пандемией и ее последствиями.

https://ria.ru/20201105/byudzhet-1583281996.html

москва

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елена зяббарова, московская городская дума, москва, экономика