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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/moskva-1585119704.html
В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
Случаи нарушения запрета на работу заведений после 23.00 в Москве единичны, большая часть владельцев с понимание относится к новым требованиям, сообщил РИА... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:24
2020-11-18T10:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
алексей немерюк
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Случаи нарушения запрета на работу заведений после 23.00 в Москве единичны, большая часть владельцев с понимание относится к новым требованиям, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк."Проверки показали, что большая часть владельцев ночных развлекательных заведений ответственно и с пониманием отнеслись к новым эпидемиологическим требованиям, многие из них перешли на другой формат работы. Случаи несоблюдения указа мэра единичны", - сообщил Немерюк агентству.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 13 ноября и до 15 января после 23.00 и до 06.00 обслуживание клиентов в развлекательных заведениях запрещено. Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других развлекательных заведений.В то же время ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд. Они по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.Кроме того, Собянин заявил, что в Москве в этом году из-за сложившейся ситуации не будет массовых новогодних гуляний и призвал всех москвичей провести этот праздник в кругу семьи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей немерюк, сергей собянин, москва, общество

В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью

10:24 18.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Случаи нарушения запрета на работу заведений после 23.00 в Москве единичны, большая часть владельцев с понимание относится к новым требованиям, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
"Проверки показали, что большая часть владельцев ночных развлекательных заведений ответственно и с пониманием отнеслись к новым эпидемиологическим требованиям, многие из них перешли на другой формат работы. Случаи несоблюдения указа мэра единичны", - сообщил Немерюк агентству.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 13 ноября и до 15 января после 23.00 и до 06.00 обслуживание клиентов в развлекательных заведениях запрещено. Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других развлекательных заведений.
В то же время ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд. Они по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.
Кроме того, Собянин заявил, что в Москве в этом году из-за сложившейся ситуации не будет массовых новогодних гуляний и призвал всех москвичей провести этот праздник в кругу семьи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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