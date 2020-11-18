Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/moskva-1585106618.html
В Москве в среду ожидается мокрый снег
В Москве в среду ожидается мокрый снег
Переменная облачность, вечером небольшой мокрый снег ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице опустится до минус 2 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T08:08
2020-11-18T08:08
елена волосюк
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156333/25/1563332544_0:0:3022:1699_1400x0_80_0_0_60fffe984151358bcace3b3a76612f95.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Переменная облачность, вечером небольшой мокрый снег ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице опустится до минус 2 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня большую часть дня в Москве при переменной облачности обойдётся без осадков, но уже вечером пойдёт небольшой мокрый снег. Температура в городе ноль - минус 2, в Подмосковье от минус 4 до плюс 1",- сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ожидается южный, юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметра ртутного столба, что все равно существенно выше нормы.
https://ria.ru/20201117/pogoda-1585019570.html
https://ria.ru/20201117/pogoda-1584999002.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156333/25/1563332544_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_791119f518e817a695d7b22672ae257c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве в среду ожидается мокрый снег

08:08 18.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Москвы
Прохожие на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Переменная облачность, вечером небольшой мокрый снег ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице опустится до минус 2 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня большую часть дня в Москве при переменной облачности обойдётся без осадков, но уже вечером пойдёт небольшой мокрый снег. Температура в городе ноль - минус 2, в Подмосковье от минус 4 до плюс 1",- сказала Волосюк.
Информационный экран с предупреждением о гололедице - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 15:51
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптик добавила, что ожидается южный, юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметра ртутного столба, что все равно существенно выше нормы.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 14:08
Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской России
 
Елена ВолосюкПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:49Путин назначил Артема Здунова врио главы Мордовии
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
Лента новостейМолния