https://ria.ru/20201118/moskva-1585106618.html

В Москве в среду ожидается мокрый снег

В Москве в среду ожидается мокрый снег

Переменная облачность, вечером небольшой мокрый снег ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице опустится до минус 2 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T08:08

2020-11-18T08:08

2020-11-18T08:08

елена волосюк

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Переменная облачность, вечером небольшой мокрый снег ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице опустится до минус 2 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня большую часть дня в Москве при переменной облачности обойдётся без осадков, но уже вечером пойдёт небольшой мокрый снег. Температура в городе ноль - минус 2, в Подмосковье от минус 4 до плюс 1",- сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ожидается южный, юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметра ртутного столба, что все равно существенно выше нормы.

https://ria.ru/20201117/pogoda-1585019570.html

https://ria.ru/20201117/pogoda-1584999002.html

москва

московская область (подмосковье)

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елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество