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Стали известны подробности инцидента с гибелью двух детей в Москве
Стали известны подробности инцидента с гибелью двух детей в Москве
Тела двух детей в квартире на северо-востоке Москвы нашел их отец, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T01:51
2020-11-18T01:51
2020-11-18T12:03
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Тела двух детей в квартире на северо-востоке Москвы нашел их отец, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.О том, что в квартире жилого дома, расположенного на улице Тайнинской, нашли двух мертвых детей 2015 и 2017 годов рождения, стало известно во вторник. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.По данным РЕН ТВ, отец детей вернулся домой с работы и начал стучать в дверь, так как забыл ключи, однако ему никто не открыл. Забрав ключи с работы, он самостоятельно открыл дверь квартиры, после чего и обнаружил тела.Мать детей, находившаяся в квартире, находилась в неадекватном состоянии, она употребляла пиво. По информации телеканала, женщина пожаловалась на подавленное моральное состояние и обратилась к врачам из-за расстройства личности.Супруги, как сообщает РЕН ТВ, развелись в сентябре этого года, при этом они продолжали жить в одной квартире.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Тела двух детей в квартире на северо-востоке Москвы
нашел их отец, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ
.
О том, что в квартире жилого дома, расположенного на улице Тайнинской, нашли двух мертвых детей 2015 и 2017 годов рождения, стало известно во вторник. Следственный комитет
возбудил уголовное дело об убийстве.
По данным РЕН ТВ, отец детей вернулся домой с работы и начал стучать в дверь, так как забыл ключи, однако ему никто не открыл. Забрав ключи с работы, он самостоятельно открыл дверь квартиры, после чего и обнаружил тела.
Мать детей, находившаяся в квартире, находилась в неадекватном состоянии, она употребляла пиво. По информации телеканала, женщина пожаловалась на подавленное моральное состояние и обратилась к врачам из-за расстройства личности.
Супруги, как сообщает РЕН ТВ, развелись в сентябре этого года, при этом они продолжали жить в одной квартире.