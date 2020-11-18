https://ria.ru/20201118/moskva-1585099800.html

Стали известны подробности инцидента с гибелью двух детей в Москве

Стали известны подробности инцидента с гибелью двух детей в Москве

Тела двух детей в квартире на северо-востоке Москвы нашел их отец, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T01:51

2020-11-18T01:51

2020-11-18T12:03

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Тела двух детей в квартире на северо-востоке Москвы нашел их отец, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.О том, что в квартире жилого дома, расположенного на улице Тайнинской, нашли двух мертвых детей 2015 и 2017 годов рождения, стало известно во вторник. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.По данным РЕН ТВ, отец детей вернулся домой с работы и начал стучать в дверь, так как забыл ключи, однако ему никто не открыл. Забрав ключи с работы, он самостоятельно открыл дверь квартиры, после чего и обнаружил тела.Мать детей, находившаяся в квартире, находилась в неадекватном состоянии, она употребляла пиво. По информации телеканала, женщина пожаловалась на подавленное моральное состояние и обратилась к врачам из-за расстройства личности.Супруги, как сообщает РЕН ТВ, развелись в сентябре этого года, при этом они продолжали жить в одной квартире.

https://ria.ru/20201117/pozhar-1585082557.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия