https://ria.ru/20201118/moshenniki-1585101949.html

Мошенники придумали новый способ обмана в преддверии "черной пятницы"

Мошенники придумали новый способ обмана в преддверии "черной пятницы"

Мошенники пытаются обмануть россиян под предлогом акций и предложений от крупных банков и ретейлеров к "черной пятнице". РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T04:12

2020-11-18T04:12

2020-11-18T09:09

россия

экономика

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Мошенники пытаются обмануть россиян под предлогом акций и предложений от крупных банков и ретейлеров к "черной пятнице".Неизвестный позвонил корреспонденту РИА Новости под видом сотрудника одного из крупнейших банков с информацией о выгодном кредитном предложении к "черной пятнице", которая в этом году пройдет 27 ноября. В ходе разговора мошенник пытался выудить у журналиста данные его банковских карт.Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова подтвердила, что злоумышленники предлагают различные банковские продукты с большими скидками к так называемой черной пятнице."Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие "вкусные" скидки", — рассказала она.Если предложение злоумышленников звучит правдоподобно, то лучше перезвонить на официальный номер банка и уточнить, проводится ли сейчас такая акция, посоветовал ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Важно помнить, что сообщать одноразовый код нельзя никому. Если что-то просят ввести на сайте, внимательно проверьте адресную строку: написание адреса сайта должно быть корректным, а соединение безопасным (перед адресом есть зеленый замочек)", — предупредил эксперт.В Росбанке сообщили, что им известно о подобных методах, "они носят сезонный характер". В Московском кредитном банке указали, что это очередной пример изобретательности социальных инженеров, использующих любой мало-мальски интересный информационный повод. При этом в Сбербанке, Промсвязьбанке (ПСБ), банках "Ренессанс Кредит" и "Зенит" не фиксировали попыток обмана клиентов под предлогом спецпредложений к "черной пятнице".В ВТБ, в свою очередь, предупредили о мошенниках, орудующих под видом крупных торговых сетей. "Гражданам поступали телефонные звонки или СМС от злоумышленников с описанием скидок на электронику, бытовую технику, одежду, обувь, товары для дома и здоровья. Клиентов просили перейти по ссылке и сделать предзаказ для получения дополнительного дисконта", — рассказали в банке.После получения всей необходимой информации с данными банковских карт клиентов мошенники исчезали.

https://ria.ru/20201102/skidki-1582645628.html

https://ria.ru/20201110/moshenniki-1583856636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика