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Мошенники придумали новый способ обмана в преддверии "черной пятницы"
Мошенники придумали новый способ обмана в преддверии "черной пятницы"
Мошенники пытаются обмануть россиян под предлогом акций и предложений от крупных банков и ретейлеров к "черной пятнице". РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T04:12
2020-11-18T09:09
россия
экономика
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Мошенники пытаются обмануть россиян под предлогом акций и предложений от крупных банков и ретейлеров к "черной пятнице".Неизвестный позвонил корреспонденту РИА Новости под видом сотрудника одного из крупнейших банков с информацией о выгодном кредитном предложении к "черной пятнице", которая в этом году пройдет 27 ноября. В ходе разговора мошенник пытался выудить у журналиста данные его банковских карт.Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова подтвердила, что злоумышленники предлагают различные банковские продукты с большими скидками к так называемой черной пятнице."Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие "вкусные" скидки", — рассказала она.Если предложение злоумышленников звучит правдоподобно, то лучше перезвонить на официальный номер банка и уточнить, проводится ли сейчас такая акция, посоветовал ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Важно помнить, что сообщать одноразовый код нельзя никому. Если что-то просят ввести на сайте, внимательно проверьте адресную строку: написание адреса сайта должно быть корректным, а соединение безопасным (перед адресом есть зеленый замочек)", — предупредил эксперт.В Росбанке сообщили, что им известно о подобных методах, "они носят сезонный характер". В Московском кредитном банке указали, что это очередной пример изобретательности социальных инженеров, использующих любой мало-мальски интересный информационный повод. При этом в Сбербанке, Промсвязьбанке (ПСБ), банках "Ренессанс Кредит" и "Зенит" не фиксировали попыток обмана клиентов под предлогом спецпредложений к "черной пятнице".В ВТБ, в свою очередь, предупредили о мошенниках, орудующих под видом крупных торговых сетей. "Гражданам поступали телефонные звонки или СМС от злоумышленников с описанием скидок на электронику, бытовую технику, одежду, обувь, товары для дома и здоровья. Клиентов просили перейти по ссылке и сделать предзаказ для получения дополнительного дисконта", — рассказали в банке.После получения всей необходимой информации с данными банковских карт клиентов мошенники исчезали.
https://ria.ru/20201102/skidki-1582645628.html
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россия, экономика

Мошенники придумали новый способ обмана в преддверии "черной пятницы"

04:12 18.11.2020 (обновлено: 09:09 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк"Черная пятница"
Черная пятница - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Мошенники пытаются обмануть россиян под предлогом акций и предложений от крупных банков и ретейлеров к "черной пятнице".
Неизвестный позвонил корреспонденту РИА Новости под видом сотрудника одного из крупнейших банков с информацией о выгодном кредитном предложении к "черной пятнице", которая в этом году пройдет 27 ноября. В ходе разговора мошенник пытался выудить у журналиста данные его банковских карт.
Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова подтвердила, что злоумышленники предлагают различные банковские продукты с большими скидками к так называемой черной пятнице.
"Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие "вкусные" скидки", — рассказала она.
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Если предложение злоумышленников звучит правдоподобно, то лучше перезвонить на официальный номер банка и уточнить, проводится ли сейчас такая акция, посоветовал ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Важно помнить, что сообщать одноразовый код нельзя никому. Если что-то просят ввести на сайте, внимательно проверьте адресную строку: написание адреса сайта должно быть корректным, а соединение безопасным (перед адресом есть зеленый замочек)", — предупредил эксперт.
В Росбанке сообщили, что им известно о подобных методах, "они носят сезонный характер". В Московском кредитном банке указали, что это очередной пример изобретательности социальных инженеров, использующих любой мало-мальски интересный информационный повод. При этом в Сбербанке, Промсвязьбанке (ПСБ), банках "Ренессанс Кредит" и "Зенит" не фиксировали попыток обмана клиентов под предлогом спецпредложений к "черной пятнице".
В ВТБ, в свою очередь, предупредили о мошенниках, орудующих под видом крупных торговых сетей. "Гражданам поступали телефонные звонки или СМС от злоумышленников с описанием скидок на электронику, бытовую технику, одежду, обувь, товары для дома и здоровья. Клиентов просили перейти по ссылке и сделать предзаказ для получения дополнительного дисконта", — рассказали в банке.
После получения всей необходимой информации с данными банковских карт клиентов мошенники исчезали.
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