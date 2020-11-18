Санду пообещала установить хорошие отношения с Россией
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПобедившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду
КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду на встрече с послом России Олегом Васнецовым заявила, что намерена приложить усилия для установления позитивных и прагматичных отношений с РФ.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
"Моя миссия - вывести страну из международной изоляции и наладить хорошие отношения с Российской Федерацией, что решит важные проблемы для граждан. Я приложу все усилия для установления позитивных, прагматичных и предсказуемых отношений с Российской Федерацией. Я надеюсь, что с этого момента у нас будет хорошее сотрудничество", - цитирует заявление Санду пресс-служба партии "Действие и солидарность" на странице в Facebook.
Собеседники обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества. Санду поблагодарила посла за переданное поздравление от президента РФ Владимира Путина.
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Также она сообщила, что достигнута предварительная договоренность с РФ о начале работы по продлению освобождения от таможенной пошлины на экспорт ряда молдавских товаров, срок действия которого истекает в конце этого года.
Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии. Льготный период трижды продлевался, он должен завершиться 31 декабря этого года.
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