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Санду пообещала установить хорошие отношения с Россией
Санду пообещала установить хорошие отношения с Россией
Избранный президент Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду на встрече с послом России Олегом Васнецовым заявила, что намерена приложить... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:46
2020-11-18T14:46
россия
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду на встрече с послом России Олегом Васнецовым заявила, что намерена приложить усилия для установления позитивных и прагматичных отношений с РФ.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.Собеседники обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества. Санду поблагодарила посла за переданное поздравление от президента РФ Владимира Путина.Также она сообщила, что достигнута предварительная договоренность с РФ о начале работы по продлению освобождения от таможенной пошлины на экспорт ряда молдавских товаров, срок действия которого истекает в конце этого года.Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии. Льготный период трижды продлевался, он должен завершиться 31 декабря этого года.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/sandu-1584825888.html
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россия, майя санду, молдавия, в мире

Санду пообещала установить хорошие отношения с Россией

14:46 18.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПобедившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду на встрече с послом России Олегом Васнецовым заявила, что намерена приложить усилия для установления позитивных и прагматичных отношений с РФ.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

"Моя миссия - вывести страну из международной изоляции и наладить хорошие отношения с Российской Федерацией, что решит важные проблемы для граждан. Я приложу все усилия для установления позитивных, прагматичных и предсказуемых отношений с Российской Федерацией. Я надеюсь, что с этого момента у нас будет хорошее сотрудничество", - цитирует заявление Санду пресс-служба партии "Действие и солидарность" на странице в Facebook.

Собеседники обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества. Санду поблагодарила посла за переданное поздравление от президента РФ Владимира Путина.
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Также она сообщила, что достигнута предварительная договоренность с РФ о начале работы по продлению освобождения от таможенной пошлины на экспорт ряда молдавских товаров, срок действия которого истекает в конце этого года.
Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии. Льготный период трижды продлевался, он должен завершиться 31 декабря этого года.
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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