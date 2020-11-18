https://ria.ru/20201118/moldaviya-1585181811.html

Санду пообещала установить хорошие отношения с Россией

Санду пообещала установить хорошие отношения с Россией

Избранный президент Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду на встрече с послом России Олегом Васнецовым заявила, что намерена приложить... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:46

2020-11-18T14:46

2020-11-18T14:46

россия

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду на встрече с послом России Олегом Васнецовым заявила, что намерена приложить усилия для установления позитивных и прагматичных отношений с РФ.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.Собеседники обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества. Санду поблагодарила посла за переданное поздравление от президента РФ Владимира Путина.Также она сообщила, что достигнута предварительная договоренность с РФ о начале работы по продлению освобождения от таможенной пошлины на экспорт ряда молдавских товаров, срок действия которого истекает в конце этого года.Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии. Льготный период трижды продлевался, он должен завершиться 31 декабря этого года.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/sandu-1584825888.html

https://ria.ru/20201116/sandu-1584822050.html

россия

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россия, майя санду, молдавия, в мире