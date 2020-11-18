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Премьер Молдавии допустил, что республика не получит кредит от России
Премьер Молдавии допустил, что республика не получит кредит от России
Премьер Молдавии Ион Кику допускает, что республика может остаться без российского кредита в 200 миллионов евро, поскольку власти страны за два месяца не... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:34
2020-11-18T12:34
президентские выборы в молдавии — 2020
россия
ион кику
молдавия
экономика
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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику допускает, что республика может остаться без российского кредита в 200 миллионов евро, поскольку власти страны за два месяца не получили подтверждения о выделении средств от правительства РФ.Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Позднее правительство Молдавии официально приступило к переговорам с российскими коллегами по вопросу подписания кредитного соглашения."Переговоры о получении кредита в 200 миллионов долларов (переговоры шли о получении 200 миллионов евро – ред.) были в сентябре, на сегодняшний день мы ждем ответа от правительства России. Ждем реакции от РФ, но я допускаю, что мы не получим эти деньги", - заявил Кику в эфире телеканала N4.Он добавил, что без этих средств Молдавию ждут проблемы, поскольку на них рассчитывали при составлении проекта госбюджета.
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президентские выборы в молдавии — 2020, россия, ион кику, молдавия, экономика

Премьер Молдавии допустил, что республика не получит кредит от России

12:34 18.11.2020
 
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Молдавии Павел Войку
Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Sputnik / Родион Прока
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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику допускает, что республика может остаться без российского кредита в 200 миллионов евро, поскольку власти страны за два месяца не получили подтверждения о выделении средств от правительства РФ.
Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Позднее правительство Молдавии официально приступило к переговорам с российскими коллегами по вопросу подписания кредитного соглашения.
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Молдавия возобновит переговоры с Россией о кредите в 200 миллионов евро
"Переговоры о получении кредита в 200 миллионов долларов (переговоры шли о получении 200 миллионов евро – ред.) были в сентябре, на сегодняшний день мы ждем ответа от правительства России. Ждем реакции от РФ, но я допускаю, что мы не получим эти деньги", - заявил Кику в эфире телеканала N4.
Он добавил, что без этих средств Молдавию ждут проблемы, поскольку на них рассчитывали при составлении проекта госбюджета.
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Президентские выборы в Молдавии — 2020РоссияИон КикуМолдавияЭкономика
 
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