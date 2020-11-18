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https://ria.ru/20201118/moldaviya-1585123163.html
В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
Россия рассчитывает, что новая администрация Молдавии после президентских выборов продолжит курс на развитие отношений с Россией, сообщил в среду журналистам... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:42
2020-11-18T10:42
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
андрей руденко
молдавия
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает, что новая администрация Молдавии после президентских выборов продолжит курс на развитие отношений с Россией, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко."Рассчитываем, что курс на нормализацию, на развитие отношений между Россией и Молдовой будет продолжен", - сказал Руденко.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
https://ria.ru/20201117/moldaviya-1585025727.html
https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584812883.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, андрей руденко, молдавия, в мире

В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии

10:42 18.11.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам выборов президента Молдавии
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам выборов президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает, что новая администрация Молдавии после президентских выборов продолжит курс на развитие отношений с Россией, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко.
"Рассчитываем, что курс на нормализацию, на развитие отношений между Россией и Молдовой будет продолжен", - сказал Руденко.
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 16:13
Додон заявил о стратегическом сотрудничестве между Молдавией и Россией
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 12:35
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуАндрей РуденкоМолдавияВ мире
 
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