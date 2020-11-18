https://ria.ru/20201118/moldaviya-1585123163.html

В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии

В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии

Россия рассчитывает, что новая администрация Молдавии после президентских выборов продолжит курс на развитие отношений с Россией, сообщил в среду журналистам... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:42

2020-11-18T10:42

2020-11-18T10:42

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

андрей руденко

молдавия

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает, что новая администрация Молдавии после президентских выборов продолжит курс на развитие отношений с Россией, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко."Рассчитываем, что курс на нормализацию, на развитие отношений между Россией и Молдовой будет продолжен", - сказал Руденко.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201117/moldaviya-1585025727.html

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584812883.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, андрей руденко, молдавия, в мире