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Мишустин призвал уделить внимание цифровизации транспортной отрасли
Мишустин призвал уделить внимание цифровизации транспортной отрасли
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал уделить особое внимание цифровизации транспортной отрасли. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:45
2020-11-18T11:45
2020-11-18T11:54
михаил мишустин
москва
экономика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал уделить особое внимание цифровизации транспортной отрасли."Важно уделить особое значение цифровизации транспортной отрасли. Она затрагивает все ее сегменты, позволяет обеспечить четкую работу логистических цепочек и, конечно, сократить время в пути", - сказал он на пленарной сессии форума "Транспорт России".Развитие всех видов транспорта предусмотрено в рамках масштабных проектов, которые успешно реализуются в последние годы, отметил он."На государственную программу развития транспортной системы в бюджете этого года было предусмотрено более триллиона рублей. Дополнительные 100 миллиардов рублей правительство также направило на опережающее развитие инфраструктуры дорожного хозяйства", - сказал он.
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михаил мишустин, москва, экономика
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
призвал уделить особое внимание цифровизации транспортной отрасли.
"Важно уделить особое значение цифровизации транспортной отрасли. Она затрагивает все ее сегменты, позволяет обеспечить четкую работу логистических цепочек и, конечно, сократить время в пути", - сказал он на пленарной сессии форума "Транспорт России".
Развитие всех видов транспорта предусмотрено в рамках масштабных проектов, которые успешно реализуются в последние годы, отметил он.
"На государственную программу развития транспортной системы в бюджете этого года было предусмотрено более триллиона рублей. Дополнительные 100 миллиардов рублей правительство также направило на опережающее развитие инфраструктуры дорожного хозяйства", - сказал он.