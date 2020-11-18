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Мурашко рассказал о мобилизации медицинской системы
Мурашко рассказал о мобилизации медицинской системы
Мобилизация медицинской системы России идет в полном объеме, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:56
2020-11-18T14:56
2020-11-18T15:09
михаил мурашко
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здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мобилизация медицинской системы России идет в полном объеме, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Фактически на сегодняшний день у нас идет мобилизация медицинской системы в полном ее проявлении", - сказал Мурашко на совещании у президента РФ Владимира Путина.По его словам, на лечении и наблюдении сегодня находятся около 1 100 000 пациентов и 221 тысяча пациентов с подтвержденным коронавирусом находятся в стационарах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585173945.html
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