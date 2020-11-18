https://ria.ru/20201118/minzdrav-1585184028.html

Мурашко рассказал о мобилизации медицинской системы

Мурашко рассказал о мобилизации медицинской системы

Мобилизация медицинской системы России идет в полном объеме, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:56

2020-11-18T14:56

2020-11-18T15:09

михаил мурашко

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581265913_0:155:3366:2048_1400x0_80_0_0_7ba0a60a84a98f8bc901239baaba9d46.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мобилизация медицинской системы России идет в полном объеме, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Фактически на сегодняшний день у нас идет мобилизация медицинской системы в полном ее проявлении", - сказал Мурашко на совещании у президента РФ Владимира Путина.По его словам, на лечении и наблюдении сегодня находятся около 1 100 000 пациентов и 221 тысяча пациентов с подтвержденным коронавирусом находятся в стационарах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585173945.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество