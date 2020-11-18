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Мурашко рассказал о мобилизации медицинской системы
Мурашко рассказал о мобилизации медицинской системы
Мобилизация медицинской системы России идет в полном объеме, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:56
2020-11-18T15:09
михаил мурашко
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мобилизация медицинской системы России идет в полном объеме, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Фактически на сегодняшний день у нас идет мобилизация медицинской системы в полном ее проявлении", - сказал Мурашко на совещании у президента РФ Владимира Путина.По его словам, на лечении и наблюдении сегодня находятся около 1 100 000 пациентов и 221 тысяча пациентов с подтвержденным коронавирусом находятся в стационарах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко рассказал о мобилизации медицинской системы

14:56 18.11.2020 (обновлено: 15:09 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мобилизация медицинской системы России идет в полном объеме, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Фактически на сегодняшний день у нас идет мобилизация медицинской системы в полном ее проявлении", - сказал Мурашко на совещании у президента РФ Владимира Путина.
По его словам, на лечении и наблюдении сегодня находятся около 1 100 000 пациентов и 221 тысяча пациентов с подтвержденным коронавирусом находятся в стационарах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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