https://ria.ru/20201118/migranty-1585247473.html
Духовное собрание мусульман России откроет в ноябре портал для мигрантов
Духовное собрание мусульман России откроет в ноябре портал для мигрантов
Духовное собрание мусульман России (ДСМР) открывает 25 ноября федеральный портал для мигрантов всех конфессий и национальностей, заявил председатель ДСМР муфтий РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:51
2020-11-18T19:51
2020-11-18T19:51
религия и мировоззрение
религия
альбир крганов
новости - религия и мировоззрение
общество
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) открывает 25 ноября федеральный портал для мигрантов всех конфессий и национальностей, заявил председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов.Ранее муфтий рассказал РИА Новости о создании федерального Центра правовой защиты и культурной адаптации мигрантов. Также для них открыта горячая линия (8-800-550-32-03). Проект реализуется в 18 регионах России."25 ноября будет запущен новый информационный портал росмигрант.рф (rosmigrant.ru) с различными актуальными приложениями и с возможностью получения информации на нескольких языках – русский, таджикский, узбекский и киргизский", - сказал Крганов на совещании в ОП РФ, его слова приводятся на сайте ДСМР.Кроме того, по его словам, в организации готовят к изданию серию книг под названием "Азбука мигранта" и записывают обучающие видеоролики."Со старта нашего проекта было получено большое количество обращений от мигрантов, сейчас мы принимаем до 40 обращений ежедневно. Мы не только дистанционно консультируем и решаем вопросы, но также оказываем помощь непосредственно в наших приходах и в мечетях", - пояснил муфтий.Ранее Крганов отмечал, что в мусульманской общине должны помочь нелегальным мигрантам "разобраться в российском законодательстве, легализоваться и жить согласно совести и закону". Для этого в ДСМР сотрудничают с некоммерческими организациями, посольствами, МВД, которые тоже подержали проект, "и другими ведомствами, чтобы оперативно реагировать на инциденты в регионах и помогать людям". Он подчеркнул также, что такая работа будет способствовать профилактике экстремизма и криминальных явлений, укреплению межнациональных и межрелигиозных отношений и культурной адаптации мигрантов, в том числе через обучение основам русского языка.
https://ria.ru/20201118/migranty-1585247256.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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религия, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, общество
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) открывает 25 ноября федеральный портал для мигрантов всех конфессий и национальностей, заявил председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов.
Ранее муфтий рассказал РИА Новости о создании федерального Центра правовой защиты и культурной адаптации мигрантов. Также для них открыта горячая линия (8-800-550-32-03). Проект реализуется в 18 регионах России.
"25 ноября будет запущен новый информационный портал росмигрант.рф (rosmigrant.ru) с различными актуальными приложениями и с возможностью получения информации на нескольких языках – русский, таджикский, узбекский и киргизский", - сказал Крганов на совещании в ОП РФ, его слова приводятся на сайте ДСМР.
Кроме того, по его словам, в организации готовят к изданию серию книг под названием "Азбука мигранта" и записывают обучающие видеоролики.
"Со старта нашего проекта было получено большое количество обращений от мигрантов, сейчас мы принимаем до 40 обращений ежедневно. Мы не только дистанционно консультируем и решаем вопросы, но также оказываем помощь непосредственно в наших приходах и в мечетях", - пояснил муфтий.
Ранее Крганов отмечал, что в мусульманской общине должны помочь нелегальным мигрантам "разобраться в российском законодательстве, легализоваться и жить согласно совести и закону". Для этого в ДСМР сотрудничают с некоммерческими организациями, посольствами, МВД, которые тоже подержали проект, "и другими ведомствами, чтобы оперативно реагировать на инциденты в регионах и помогать людям". Он подчеркнул также, что такая работа будет способствовать профилактике экстремизма и криминальных явлений, укреплению межнациональных и межрелигиозных отношений и культурной адаптации мигрантов, в том числе через обучение основам русского языка.