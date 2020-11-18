https://ria.ru/20201118/migranty-1585247256.html

Муфтий призвал дать мигрантам ID-карты и подключить к "Госуслугам"

Муфтий призвал дать мигрантам ID-карты и подключить к "Госуслугам"

Открытие доступа к порталу госуслуг и введение ID-карт для мигрантов позволило бы избежать коррупционных схем регистрации, заявил председатель Духовного... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:49

2020-11-18T19:49

2020-11-18T19:52

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Открытие доступа к порталу госуслуг и введение ID-карт для мигрантов позволило бы избежать коррупционных схем регистрации, заявил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов."Введение ID-карты и возможность пользования "Личным кабинетом" на едином портале государственных и муниципальных услуг, мобильного приложения, намного упростит жизнь мигрантам. Это ликвидирует незаконные схемы оформления регистрации для иностранных граждан и коррупционные схемы, связанные с ним", - сказал Крганов на совещании в ОП РФ, его слова приводятся на сайте ДСМР.Ранее муфтий рассказал РИА Новости о создании федерального Центра правовой защиты и культурной адаптации мигрантов. Также для них открыта горячая линия (8-800-550-32-03). Проект реализуется в 18 регионах России. Также стало известно, что 25 ноября заработает федеральный интернет-портал для мигрантов всех конфессий и национальностей росмигрант.рф (rosmigrant.ru), который доступен на русском, таджикском, узбекском и киргизском языках.Как рассказал Крганов в ОП, основные вопросы, с которыми обращаются в этот центр, – легализация в России, задержка оплаты труда, депортация, получение разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства. "Многие мигранты до сих пор в неведении, что у них есть возможность легализоваться", - сказал муфтий.Кроме того, по его словам, мигранты не знают своих прав в трудовом законодательстве, и даже если их договор с работодателем оформлен официально, они не знакомы с "алгоритмом действий в случае невыплаты положенной заработной платы". Крганов отметил, что вопросы с невыплатой обычно решаются в досудебном порядке, поскольку "работодатели не хотят платить большие штрафы и охотно соглашаются оплатить труд мигранта до суда".Ранее Крганов рассказал РИА Новости, что в мусульманской общине стараются помочь нелегальным мигрантам "разобраться в российском законодательстве, легализоваться и жить согласно совести и закону". Для этого в ДСМР сотрудничают с некоммерческими организациями, посольствами, МВД, которые тоже подержали проект, "и другими ведомствами, чтобы оперативно реагировать на инциденты в регионах и помогать людям". Он подчеркнул также, что такая работа будет способствовать профилактике экстремизма и криминальных явлений, укреплению межнациональных и межрелигиозных отношений и культурной адаптации.

https://ria.ru/20201118/migranty-1585247473.html

https://ria.ru/20201110/migranty-1583909152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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религия, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, общество