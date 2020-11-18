https://ria.ru/20201118/mgu-1585135443.html

МГУ прокомментировал сообщения о возможном иске из-за дистанционки

МГУ прокомментировал сообщения о возможном иске из-за дистанционки

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова сделал все необходимое для сохранения качества обучения, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:50

2020-11-18T11:50

2020-11-18T13:15

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мгу имени м. в. ломоносова

образование - общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова сделал все необходимое для сохранения качества обучения, заявили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.Ранее появились сообщения о том, что некоторые студенты-платники собираются подать коллективный иск к вузу, чтобы получить перерасчет, поскольку, по их мнению, из-за ухода в онлайн качество образования снизилось.Как отметили в пресс-службе, работа в дистанционном формате успешно осуществлялась на базе разработанной и запущенной Московским университетом задолго до начала пандемии платформы онлайн-образования "Университет без границ"."Говоря о возможных мерах социальной поддержки обучающихся в вузе, в том числе о возможности снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов, обучающихся на договорной форме обучения, то при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса", — считают в вузе.С 13 ноября по 6 февраля вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/distantsionka-1584965153.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мгу имени м. в. ломоносова, образование - общество