https://ria.ru/20201118/mgu-1585135443.html
МГУ прокомментировал сообщения о возможном иске из-за дистанционки
МГУ прокомментировал сообщения о возможном иске из-за дистанционки
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова сделал все необходимое для сохранения качества обучения, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:50
2020-11-18T11:50
2020-11-18T13:15
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мгу имени м. в. ломоносова
образование - общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова сделал все необходимое для сохранения качества обучения, заявили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.Ранее появились сообщения о том, что некоторые студенты-платники собираются подать коллективный иск к вузу, чтобы получить перерасчет, поскольку, по их мнению, из-за ухода в онлайн качество образования снизилось.Как отметили в пресс-службе, работа в дистанционном формате успешно осуществлялась на базе разработанной и запущенной Московским университетом задолго до начала пандемии платформы онлайн-образования "Университет без границ"."Говоря о возможных мерах социальной поддержки обучающихся в вузе, в том числе о возможности снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов, обучающихся на договорной форме обучения, то при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса", — считают в вузе.С 13 ноября по 6 февраля вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/distantsionka-1584965153.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мгу имени м. в. ломоносова, образование - общество
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова сделал все необходимое для сохранения качества обучения, заявили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
Ранее появились сообщения о том, что некоторые студенты-платники собираются подать коллективный иск к вузу, чтобы получить перерасчет, поскольку, по их мнению, из-за ухода в онлайн качество образования снизилось.
"Начиная с марта 2020 года <...> в Московском университете были приняты исчерпывающие меры, направленные, с одной стороны, на исполнение соответствующих предписаний и рекомендаций, а с другой — на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечения его максимального соответствия утвержденным стандартам и программам".
Как отметили в пресс-службе, работа в дистанционном формате успешно осуществлялась на базе разработанной и запущенной Московским университетом задолго до начала пандемии платформы онлайн-образования "Университет без границ".
"Говоря о возможных мерах социальной поддержки обучающихся в вузе, в том числе о возможности снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов, обучающихся на договорной форме обучения, то при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса", — считают в вузе.
С 13 ноября по 6 февраля вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.