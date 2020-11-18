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Проведение массовых мероприятий запретили в 79 регионах России

Проведение массовых мероприятий запретили в 79 регионах России

Проведение массовых зрелищных мероприятий в РФ и работа ресторанов в ночное время из-за коронавируса запрещены уже в 79 регионах, заявила в ходе совещания... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:17

2020-11-18T14:17

2020-11-18T14:53

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проведение массовых зрелищных мероприятий в РФ и работа ресторанов в ночное время из-за коронавируса запрещены уже в 79 регионах, заявила в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина вице-премьер Татьяна Голикова."В 79 регионах запрещено проведение зрелищных развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время - с 23 до 6 часов утра", - сказала она.Голикова отметила, что запрета на проведение такого рода мероприятий нет в шести регионах: в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Республике Крым, на Чукотке, а также в Ненецком автономном округе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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