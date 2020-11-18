Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/meropriyatiya-1585173605.html
Проведение массовых мероприятий запретили в 79 регионах России
Проведение массовых мероприятий запретили в 79 регионах России
Проведение массовых зрелищных мероприятий в РФ и работа ресторанов в ночное время из-за коронавируса запрещены уже в 79 регионах, заявила в ходе совещания... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:17
2020-11-18T14:53
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583763211_0:0:3486:1961_1400x0_80_0_0_da7e6edfd0b80c7200f4b39d7a3abf36.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проведение массовых зрелищных мероприятий в РФ и работа ресторанов в ночное время из-за коронавируса запрещены уже в 79 регионах, заявила в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина вице-премьер Татьяна Голикова."В 79 регионах запрещено проведение зрелищных развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время - с 23 до 6 часов утра", - сказала она.Голикова отметила, что запрета на проведение такого рода мероприятий нет в шести регионах: в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Республике Крым, на Чукотке, а также в Ненецком автономном округе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583763211_300:0:3031:2048_1400x0_80_0_0_8a244c2a318e23de67d98d8d2c249e83.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество

Проведение массовых мероприятий запретили в 79 регионах России

14:17 18.11.2020 (обновлено: 14:53 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкИзмерение температуры людям при входе в поликлинике городской больницы №2 в Омске.
Измерение температуры людям при входе в поликлинике городской больницы №2 в Омске. - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проведение массовых зрелищных мероприятий в РФ и работа ресторанов в ночное время из-за коронавируса запрещены уже в 79 регионах, заявила в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина вице-премьер Татьяна Голикова.
"В 79 регионах запрещено проведение зрелищных развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время - с 23 до 6 часов утра", - сказала она.
Голикова отметила, что запрета на проведение такого рода мероприятий нет в шести регионах: в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Республике Крым, на Чукотке, а также в Ненецком автономном округе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС уточняет информацию об инциденте в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
Лента новостейМолния