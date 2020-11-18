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https://ria.ru/20201118/menyaylo-1585105768.html
Меняйло раскритиковал Минздрав Хакасии за недочеты в борьбе с COVID-19
Меняйло раскритиковал Минздрав Хакасии за недочеты в борьбе с COVID-19
Министерство здравоохранения Хакасии не справляется с поставленными задачами, заявил полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T07:46
2020-11-18T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей меняйло
республика хакасия
общество
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НОВОСИБИРСК, 18 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения Хакасии не справляется с поставленными задачами, заявил полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло.Тем не менее он отметил, что на последнем заседании оперативного штаба стало понятно, что "система заработала" — налажены сбор, обработка и анализ информации."Осталось только организовать работу должностных лиц. Систему мы наладили. Осталось ее поддержать и совершенствовать. Сегодня обстановка по коронавирусу в Республике Хакасия стабилизировалась", — сказал он.Меняйло поблагодарил всех медработников Хакасии, подчеркнув, что благодаря им республика "не захлебывалась коронавирусом", а также отметил помощь федеральных властей."Мы в ускоренном темпе начинаем получать то, что в сроки не было законтрактовано &lt;...&gt;. Организована дальнейшая работа по наращиванию тестирования в лабораториях. Сегодняшняя система, если ее правильно использовать, позволит в режиме онлайн сопровождать пациентов", — добавил полпред. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла Хакасию в числе регионов, где наиболее критичная ситуация с коечным фондом. По последним данным, в республике за сутки выявили 175 случаев заражения коронавирусом, 68 пациентов выздоровели, четверо умерли. Всего с начала эпидемии заболели 9740 человек.На прошлой неделе у здания правительства в Абакане прошли одиночные пикеты, люди требовали отставки главы республики Валентина Коновалова и министра здравоохранения региона Виктора Шевченко. Тогда же стало известно о том, что врачи отказывались госпитализировать 90-летнюю женщину. История вызвала резонанс, в итоге пациентку положили в больницу.По поручению главы Минздрава в Хакасию выехали специалисты для аудита и организации медицинской помощи. Минобороны начало возведение мобильного госпиталя. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей меняйло, республика хакасия, общество

Меняйло раскритиковал Минздрав Хакасии за недочеты в борьбе с COVID-19

07:46 18.11.2020 (обновлено: 10:35 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВОСИБИРСК, 18 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения Хакасии не справляется с поставленными задачами, заявил полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло.

"Все, что сделано за эти дни федеральным центром, главврачами, — это организаторская, организационная работа, которую должны были выполнить руководители органов исполнительной власти, то есть министерства здравоохранения", — сообщил он по итогам шестидневного визита в регион.

Тем не менее он отметил, что на последнем заседании оперативного штаба стало понятно, что "система заработала" — налажены сбор, обработка и анализ информации.
"Осталось только организовать работу должностных лиц. Систему мы наладили. Осталось ее поддержать и совершенствовать. Сегодня обстановка по коронавирусу в Республике Хакасия стабилизировалась", — сказал он.
Меняйло поблагодарил всех медработников Хакасии, подчеркнув, что благодаря им республика "не захлебывалась коронавирусом", а также отметил помощь федеральных властей.
"Мы в ускоренном темпе начинаем получать то, что в сроки не было законтрактовано <...>. Организована дальнейшая работа по наращиванию тестирования в лабораториях. Сегодняшняя система, если ее правильно использовать, позволит в режиме онлайн сопровождать пациентов", — добавил полпред.
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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла Хакасию в числе регионов, где наиболее критичная ситуация с коечным фондом. По последним данным, в республике за сутки выявили 175 случаев заражения коронавирусом, 68 пациентов выздоровели, четверо умерли. Всего с начала эпидемии заболели 9740 человек.
На прошлой неделе у здания правительства в Абакане прошли одиночные пикеты, люди требовали отставки главы республики Валентина Коновалова и министра здравоохранения региона Виктора Шевченко.
Тогда же стало известно о том, что врачи отказывались госпитализировать 90-летнюю женщину. История вызвала резонанс, в итоге пациентку положили в больницу.
По поручению главы Минздрава в Хакасию выехали специалисты для аудита и организации медицинской помощи. Минобороны начало возведение мобильного госпиталя.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей МеняйлоРеспублика ХакасияОбщество
 
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