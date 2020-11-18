https://ria.ru/20201118/men-1585254357.html

Михаила Меня задержали на 48 часов, сообщил источник

Михаила Меня задержали на 48 часов, сообщил источник

Экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень задержан на 48 часов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T21:00

2020-11-18T21:00

2020-11-18T21:00

дело аудитора счетной палаты михаила меня

светлана петренко

михаил мень

следственный комитет россии (ск рф)

ивановская область

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень задержан на 48 часов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Михаил Мень после допроса задержан на 48 часов, он будет находиться в ИВС", - сказал собеседник агентства.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Мень задержан в рамках дела о присвоении денег из бюджета Ивановской области, ему предъявлено обвинение в растрате 700 миллионов рублей.По версии следствия, в 2011 году, в бытность губернатором Ивановской области, Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу для хищения денег, выделенных в качестве кредита для поддержки Ивановской области. Следствие считает, что по указанию Меня был принят ряд документов, на основании которых ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов получило 700 миллионов рублей. Подчеркивается, что эти средства "на следующий день были похищены преступной группой".

https://ria.ru/20201118/arest-1585252757.html

ивановская область

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дело аудитора счетной палаты михаила меня, светлана петренко, михаил мень, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия