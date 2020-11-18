https://ria.ru/20201118/mchs-1585242846.html
На месте инцидента в Коммунарке работают более 60 спасателей
На месте инцидента в Коммунарке работают более 60 спасателей
Более 15 единиц техники и свыше 60 спасателей были отправлены на место происшествия в больнице в Коммунарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:22
2020-11-18T19:22
2020-11-18T19:22
коммунарка (москва)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585235126_0:97:2500:1503_1400x0_80_0_0_3718747c2517a0b76cebc917d537783a.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 15 единиц техники и свыше 60 спасателей были отправлены на место происшествия в больнице в Коммунарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по Москве."На месте работают более 60 человек и более 15 единиц техники", - сказал собеседник агентства.Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в больнице в Коммунарке. При этом в экстренных службах сообщили РИА Новости, что Коммунарке произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. В МЧС РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в корпусе, который не сдан в эксплуатацию, людей внутри не было. Что именно произошло в корпусе больницы, в ведомстве прояснить не смогли.
https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585238817.html
коммунарка (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585235126_150:0:2373:1667_1400x0_80_0_0_a91e598d6a1aca1344643c1b398f9a91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коммунарка (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия