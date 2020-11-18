https://ria.ru/20201118/mchs-1585235030.html
МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
Спасатели уточняют информацию об инциденте в московской инфекционной больнице в Коммунарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по городу. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:38
2020-11-18T18:38
2020-11-18T18:48
мчс москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581710770_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f8c6a9de3dbc9c47578bcf1c609306eb.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Спасатели уточняют информацию об инциденте в московской инфекционной больнице в Коммунарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по городу.Ранее в СМИ появилась информация, что в больнице произошёл хлопок."Спасатели едут на место. Подробности уточняются. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201102/pozhar-1582624326.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581710770_322:0:3053:2048_1400x0_80_0_0_4456cc0ac2b8b04727e753ffe63d2acc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия