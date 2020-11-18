https://ria.ru/20201118/mchs-1585235030.html

МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке

МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке

Спасатели уточняют информацию об инциденте в московской инфекционной больнице в Коммунарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по городу. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T18:38

2020-11-18T18:38

2020-11-18T18:48

мчс москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Спасатели уточняют информацию об инциденте в московской инфекционной больнице в Коммунарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по городу.Ранее в СМИ появилась информация, что в больнице произошёл хлопок."Спасатели едут на место. Подробности уточняются. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201102/pozhar-1582624326.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия