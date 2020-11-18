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Голикова заявила, что масочный режим ввели во всех регионах

Голикова заявила, что масочный режим ввели во всех регионах

Масочный режим введен во всех регионах России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:19

2020-11-18T14:19

2020-11-18T14:28

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коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Масочный режим введен во всех регионах России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день масочный режим введен во всех регионах страны, в 79 регионах запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время, с 23 до шести часов утра", - сказала Голикова на совещании президента с членами правительства.Она уточнила, что запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий не введен в шести регионах: Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Крыму, Чукотском и Ненецком автономных округах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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