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Голикова заявила, что масочный режим ввели во всех регионах
Голикова заявила, что масочный режим ввели во всех регионах
Масочный режим введен во всех регионах России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:19
2020-11-18T14:19
2020-11-18T14:28
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Масочный режим введен во всех регионах России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день масочный режим введен во всех регионах страны, в 79 регионах запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время, с 23 до шести часов утра", - сказала Голикова на совещании президента с членами правительства.Она уточнила, что запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий не введен в шести регионах: Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Крыму, Чукотском и Ненецком автономных округах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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