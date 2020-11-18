https://ria.ru/20201118/lukashenko-1585067190.html

"Уцепился и держу". Почему Лукашенко отказался от переезда в Россию

"Уцепился и держу". Почему Лукашенко отказался от переезда в Россию

Белоруссия потребовала от Польши выдать ведущих телеграм-канала Nехта, президент Александр Лукашенко выразил готовность уступить 80 процентов полномочий... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T08:00

2020-11-18T08:00

2020-11-18T08:00

протесты в белоруссии

россия

анджей дуда

протесты

владимир макей

александр лукашенко

польша

минск

белоруссия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Белоруссия потребовала от Польши выдать ведущих телеграм-канала Nехта, президент Александр Лукашенко выразил готовность уступить 80 процентов полномочий парламенту и порассуждал о возможности уехать в Россию. На этом фоне пропала вода в микрорайоне Минска, известном оппозиционными настроениями. РИА Новости разбиралось, почему ситуация в республике никак не нормализуется.Искренность и порядочностьПока в Брюсселе решали вопрос о финансовой помощи участникам протестных акций (24 миллиона евро пойдут СМИ, блогерам, студентам и в целом "на демократию"), прокуратура Белоруссии запросила польский Минюст о выдаче Степана Путило и Романа Протасевича. Между странами действует договор 1994 года о правовой помощи по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам.Путило и Протасевичу инкриминировали организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и массовых выступлений, которые сопровождались насилием, погромами и поджогами. А также — возбуждение социальной вражды. Белорусские власти причисляют Nехтa к вдохновителям протестов, развернувшихся в республике после победы Лукашенко на выборах 9 августа.Отношения с Варшавой действительно беспокоят Минск. На совещании по внешней политике Лукашенко подчеркнул: Белоруссия "всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения, искренности и порядочности". "Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях", — добавил он.Президент уточнил, что речь идет о государствах Запада, в частности о Польше и Литве: "К сожалению, занятая ими позиция может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого".Глава государства грозил: "Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы — только через мой труп". Однако воинственные заявления адресовались в первую очередь внутренней аудитории. Для внешней звучала скорее примирительная риторика. Лукашенко поздравил Анджея Дуду и всех поляков с Днем независимости и призвал хранить "добрососедство как главную ценность, которую мы получили в наследство и должны передать потомкам". После чего предложил обсудить белорусско-польское сотрудничество. По его словам, это важно для обеих сторон. Немногим раньше Лукашенко изъявлял желание помочь Варшаве в борьбе с коронавирусом.Конституцию ломать не надоВпрочем, во внутренней политике Лукашенко демонстрировал такую же "последовательность". Некоторое время назад он заметил, что мог бы перебраться к соседям: "Уеду в ту же Россию, буду жить, работать, я, слава богу, еще здоровый мужик". Но сразу объяснил, почему на деле такого не планирует: "Кроме Беларуси, у меня ничего нет. Я лучшие годы положил на эту страну. Уцепился за нее и держу, потому что понимаю, что с ней может быть".Ранее Лукашенко говорил и о конституционной реформе. Но 16 ноября заявил, что Основной закон можно уже оставить в покое: "Народ и общество хотят перемен. Чтобы процентов на 70-80 полномочия президента передать парламенту, правительству и другим структурам, Конституцию ломать не надо".Воплощать идею в жизнь он предложил немедленно. "Все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства, — уверял он чиновников и депутатов. — Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе".Тем временем в микрорайоне Минска Новая Боровая прервалось водоснабжение. Неполадки устранили, но санитарные врачи взялись проверять качество воды. Жители посчитали, что внезапно свалившаяся неприятность связана с их бунтарскими настроениями. Кто-то привез и установил биотуалеты, раскрашенные в бело-красно-белые протестные цвета.Ожидание многовекторностиНа основании эффектных высказываний белорусского лидера выводов делать не стоит, ведь у Лукашенко слова не всегда совпадают с делом, отмечает в беседе с РИА Новости российский политолог Александр Носович."Он говорит много, причем иногда взаимоисключающие вещи. Я бы не расценивал его рассуждения о перераспределении полномочий как отказ от конституционной реформы. Что касается разнонаправленных заявлений по внешней политике — Лукашенко хочет удержать модель так называемой многовекторности, которую Минск использовал до 9 августа", — поясняет эксперт. Для Минска, по его словам, термин "многовекторность" имел положительное звучание, а резкое охлаждение отношений с Западом после начала протестов стало неприятным сюрпризом."Официальный Минск в противостоянии с ЕС и США не заинтересован и ждет, когда изменится политическая конъюнктура, чтобы повести дело к новому сближению, — продолжает эксперт. — Концепция многовекторности для белорусских властей означала равноудаленность от центров силы — все более крепкие связи с Западом при сохранении тесного сотрудничества с Россией. В Минске в такую схему верили. События после 9 августа не разубедили почти никого, включая носителя концепции — главу белорусского МИД Владимира Макея".В истории Белоруссии уже были периоды резкого ухудшения отношений с Западом. В Минске надеются на оттепель.В то же время противостояние оппозиции и Лукашенко развивается по собственной логике. Осталось радикально настроенное ядро, и власть продолжает с ним бороться, чтобы погасить возмущение, прежде чем оно примет более опасные формы."И в этом случае Минск снова смотрит на Запад. Массовые мирные митинги можно преподнести как своеобразный диалог власти и общества, но радикализация бьет по отношениям с ЕС и США. Вашингтон и Брюссель публично не допустят даже мысли о вине протестующих. Вся ответственность лежит лично на Лукашенко. Поэтому Минск гасит недовольство любыми способами", — говорит Носович.Но ситуация рискует выйти из-под контроля — гибель оппозиционера Романа Бондаренко может стать предлогом для введения секторальных санкций против главных отраслей белорусской экономики, добавляет политолог.По мнению директора международных программ Института национальной стратегии Юрия Солозобова, высказывания Лукашенко для ЕС и США значат немного — там считают, что срок его правления закончился 5 ноября. "С этой точки зрения каждый его новый день на посту — выигрыш. Но политика, которую он проводит, из-за вопросов к легитимности стала еще более ситуационной", — полагает эксперт.Он призывает отнестись с сочувствием и к Лукашенко, и к белорусскому народу, с которым России надо сохранять дружеские связи в любом случае. "Александр Григорьевич сделал ставку на силовое решение конфликта. На штыках сидеть, конечно, можно, но это означает, что ключевыми игроками в истеблишменте станут силовики. В таком случае Лукашенко вряд ли продержится на посту еще пять лет", — заключает Солозобов.Главное же, подчеркивает он, помнить, что Белоруссия — дружественная России страна. А политические проблемы Лукашенко должен разрешать только сам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анджей дуда, протесты, владимир макей , александр лукашенко, польша, минск, белоруссия, в мире