https://ria.ru/20201118/letchik-1585149149.html
СК заочно предъявил обвинение убийцам летчика Филипова в Сирии
СК заочно предъявил обвинение убийцам летчика Филипова в Сирии
Следственный комитет заочно предъявил обвинение четырем террористам, которые в феврале 2018 года сбили самолет российского летчика Романа Филипова в Сирии. Об... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:38
2020-11-18T12:38
2020-11-18T13:44
светлана петренко
роман филипов
следственный комитет россии (ск рф)
сирия
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Следственный комитет заочно предъявил обвинение четырем террористам, которые в феврале 2018 года сбили самолет российского летчика Романа Филипова в Сирии. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По данным СК, к гибели Филипова причастны Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях и Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Все обвиняемые на момент атаки были боевиками "Джебхат ан-Нусры"* (сегодня — "Хайят Тахрир аш-Шам"*). Следователи будут ходатайствовать перед судом о заочном избрании им меры пресечения в виде ареста.Штурмовик Су-25, на котором Филипов совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", попал под ракетный удар из ПЗРК. Летчик пытался держать самолет в воздухе до последнего. Он успел доложить об атаке, после чего катапультировался.На земле Филипов вступил в неравный бой с террористами. Когда те подобрались близко, он покончил с собой со словами "Это вам за пацанов".Владимир Путин присвоил летчику звание Героя России. Майора похоронили в его родном Воронеже. У него остались жена и четырехлетняя дочь.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20180609/1522419145.html
https://ria.ru/20200518/1571625176.html
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Установлены личности, причастные к гибели пилота Су-25СМ майора Филипова. Кадры СК
Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России установлены личности четырех причастных к гибели пилота Су-25СМ – заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майора Романа Филипова. Это Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях, Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Все фигуранты уголовного дела являются участниками запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (Хайят Тахрир аш-Шам). Обвиняемые объявлены в международный розыск.
2020-11-18T12:38
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светлана петренко, роман филипов, следственный комитет россии (ск рф), сирия, происшествия