https://ria.ru/20201118/lesokhozoborudovanie-1585134853.html

В 2021 году Ленобласть пополнит фонд лесохозоборудования

В 2021 году Ленобласть пополнит фонд лесохозоборудования

В рамках нацпроекта "Экология" Ленинградская область в 2021 году получит 12 различных единиц лесохозяйственного оборудования для предотвращения и борьбы с... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:39

2020-11-18T11:39

2020-11-18T11:39

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. В рамках нацпроекта "Экология" Ленинградская область в 2021 году получит 12 различных единиц лесохозяйственного оборудования для предотвращения и борьбы с лесными пожарами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, за два прошедших года реализации регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" закуплены и поставлены 266 единиц специализированной техники и оборудования на сумму порядка 290 миллионов рублей."Благодаря обновленной лесопожарной технике, отличающейся улучшенной маневренностью и производительностью, все возгорания, возникшие в пожароопасный сезон текущего года, были ликвидированы в день обнаружения. Средняя площадь одного пожара составила всего 0,34 гектара, что является одним из лучших показателей в России. Всего возникли 264 лесных пожара на площади 90,4 гектар.", — отметил собеседник агентства.Он пояснил, в рамках нацпроекта "Экология" Ленинградская область в 2021 году получит еще 12 различных тракторов, пожарных цистерн, вездеходов и другой спецтехники."В настоящий момент в Ленинградской области сформирована эффективная система раннего обнаружения и тушения лесных пожаров: действуют 71 пожарно-химическая станция с личным составом на пожароопасный сезон в 700 человек, развивается система видеонаблюдения насчитывающая уже 153 камеры, охватывающая более 90% территории региона, действует, координирующий лесопожарные работы Региональный центр диспетчерского управления ЛОГКУ "Ленобллес", - напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201118/lenoblast-1585134118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60