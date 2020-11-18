Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201118/lenoblast-1585135869.html
Ленобласть и Финляндия разрабатывают "суворовские маршруты"
Ленобласть и Финляндия разрабатывают "суворовские маршруты"
В рамках международного проекта "Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости" в Новой Ладоге Ленинградской области откроется экспозиция,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:53
2020-11-18T11:53
ленинградская область
туризм
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585137343_0:213:2009:1343_1400x0_80_0_0_28cefcfa3d8e53af451a58ec0d5d1727.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. В рамках международного проекта "Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости" в Новой Ладоге Ленинградской области откроется экспозиция, посвященная русскому полководцу, а выборгский и финские рестораны предложат посетителям попробовать "суворовское" меню, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба областной администрации.По его словам, в реализации международного проекта участвуют сразу несколько организаций: "Информационно-туристский центр" Ленинградской области, Музейное агентство Ленинградской области, "Выборгский центр поддержки бизнеса", НП "Лосевский курорт", Фонд рекреационных зон в Южной Карелии, Финское агентство транспортной инфраструктуры, Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии."Также к воплощению туристического маршрута присоединился Новоладожский историко-краеведческий музей. В конце ноября он презентует уникальную экспозицию, посвященную пребыванию знаменитого полководца в городе, где он командовал Суздальским пехотным полком. В нее войдут одежда, предметы быта, оружие времена Суворова и многое другое", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что повар одного из ресторанов в Выборге разработал "суворовское" меню — в него вошли щи, жаркое из говядины и салаты "для генералиссимуса"."Финские участники проекта со своей стороны готовят документальный фильм о суворовских местах в Финляндии, разрабатывают местное меню суворовского ужина и планируют благоустроить комплекс крепостных сооружений и водных путей — Суворовские военные каналы — и прилегающие к ним территории и мосты, построенные на озере Сайма под руководством генералиссимуса для укрепления границы Финляндии со Швецией", — пояснил представитель обладминистрации.Он уточнил, что ключевыми городами Ленинградской области, через которые проходит маршрут "Суворова", стали Выборг, Приозерск и Новая Ладога. Однако в ближайшие полтора года география маршрута расширится — в нее войдут и другие населенные пункты Выборгского, Приозерского и Волховского района.
https://ria.ru/20201116/restavratsiya-1584830617.html
https://ria.ru/20201117/vyborg-1584947017.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585137343_0:44:1885:1457_1400x0_80_0_0_dce77767572a3bd00938d866ad944e9e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, финляндия

Ленобласть и Финляндия разрабатывают "суворовские маршруты"

11:53 18.11.2020
 
CC BY-SA 3.0 / Sea snake / Гостинный двор, Новая Ладога
Гостинный двор, Новая Ладога - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
CC BY-SA 3.0 / Sea snake /
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. В рамках международного проекта "Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости" в Новой Ладоге Ленинградской области откроется экспозиция, посвященная русскому полководцу, а выборгский и финские рестораны предложат посетителям попробовать "суворовское" меню, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба областной администрации.
По его словам, в реализации международного проекта участвуют сразу несколько организаций: "Информационно-туристский центр" Ленинградской области, Музейное агентство Ленинградской области, "Выборгский центр поддержки бизнеса", НП "Лосевский курорт", Фонд рекреационных зон в Южной Карелии, Финское агентство транспортной инфраструктуры, Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии.
Остров Мертвых и декоративный замок Людвигштайн в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 13:56Ленинградская область
Власти Ленобласти отреставрируют "Парк Монрепо" к 2021 году
"Также к воплощению туристического маршрута присоединился Новоладожский историко-краеведческий музей. В конце ноября он презентует уникальную экспозицию, посвященную пребыванию знаменитого полководца в городе, где он командовал Суздальским пехотным полком. В нее войдут одежда, предметы быта, оружие времена Суворова и многое другое", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что повар одного из ресторанов в Выборге разработал "суворовское" меню — в него вошли щи, жаркое из говядины и салаты "для генералиссимуса".
"Финские участники проекта со своей стороны готовят документальный фильм о суворовских местах в Финляндии, разрабатывают местное меню суворовского ужина и планируют благоустроить комплекс крепостных сооружений и водных путей — Суворовские военные каналы — и прилегающие к ним территории и мосты, построенные на озере Сайма под руководством генералиссимуса для укрепления границы Финляндии со Швецией", — пояснил представитель обладминистрации.
Он уточнил, что ключевыми городами Ленинградской области, через которые проходит маршрут "Суворова", стали Выборг, Приозерск и Новая Ладога. Однако в ближайшие полтора года география маршрута расширится — в нее войдут и другие населенные пункты Выборгского, Приозерского и Волховского района.
Вид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка, которая открылась для посетителей - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 10:34Ленинградская область
Власти Ленобласти рассказали о реставрационных работах в Выборге
"Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости" реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия. Проект рассчитан на три года — за это время будет создан единый культурно-исторический маршрут из России в Финляндию, необходимая инфраструктура, подготовлен план выставочных и событийных мероприятий", - напомнили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьТуризмФинляндия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС уточняет информацию об инциденте в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
Лента новостейМолния