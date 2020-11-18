https://ria.ru/20201118/lenoblast-1585135869.html
Ленобласть и Финляндия разрабатывают "суворовские маршруты"
Ленобласть и Финляндия разрабатывают "суворовские маршруты"
В рамках международного проекта "Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости" в Новой Ладоге Ленинградской области откроется экспозиция,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:53
2020-11-18T11:53
2020-11-18T11:53
ленинградская область
туризм
финляндия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. В рамках международного проекта "Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости" в Новой Ладоге Ленинградской области откроется экспозиция, посвященная русскому полководцу, а выборгский и финские рестораны предложат посетителям попробовать "суворовское" меню, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба областной администрации.По его словам, в реализации международного проекта участвуют сразу несколько организаций: "Информационно-туристский центр" Ленинградской области, Музейное агентство Ленинградской области, "Выборгский центр поддержки бизнеса", НП "Лосевский курорт", Фонд рекреационных зон в Южной Карелии, Финское агентство транспортной инфраструктуры, Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии."Также к воплощению туристического маршрута присоединился Новоладожский историко-краеведческий музей. В конце ноября он презентует уникальную экспозицию, посвященную пребыванию знаменитого полководца в городе, где он командовал Суздальским пехотным полком. В нее войдут одежда, предметы быта, оружие времена Суворова и многое другое", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что повар одного из ресторанов в Выборге разработал "суворовское" меню — в него вошли щи, жаркое из говядины и салаты "для генералиссимуса"."Финские участники проекта со своей стороны готовят документальный фильм о суворовских местах в Финляндии, разрабатывают местное меню суворовского ужина и планируют благоустроить комплекс крепостных сооружений и водных путей — Суворовские военные каналы — и прилегающие к ним территории и мосты, построенные на озере Сайма под руководством генералиссимуса для укрепления границы Финляндии со Швецией", — пояснил представитель обладминистрации.Он уточнил, что ключевыми городами Ленинградской области, через которые проходит маршрут "Суворова", стали Выборг, Приозерск и Новая Ладога. Однако в ближайшие полтора года география маршрута расширится — в нее войдут и другие населенные пункты Выборгского, Приозерского и Волховского района.
https://ria.ru/20201116/restavratsiya-1584830617.html
https://ria.ru/20201117/vyborg-1584947017.html
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туризм, финляндия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости
. В рамках международного проекта "Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости" в Новой Ладоге
Ленинградской области откроется экспозиция, посвященная русскому полководцу, а выборгский и финские рестораны предложат посетителям попробовать "суворовское" меню, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба областной администрации.
По его словам, в реализации международного проекта участвуют сразу несколько организаций: "Информационно-туристский центр" Ленинградской области, Музейное агентство Ленинградской области, "Выборгский центр поддержки бизнеса", НП "Лосевский курорт", Фонд рекреационных зон в Южной Карелии, Финское агентство транспортной инфраструктуры, Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии.
"Также к воплощению туристического маршрута присоединился Новоладожский историко-краеведческий музей. В конце ноября он презентует уникальную экспозицию, посвященную пребыванию знаменитого полководца в городе, где он командовал Суздальским пехотным полком. В нее войдут одежда, предметы быта, оружие времена Суворова и многое другое", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что повар одного из ресторанов в Выборге разработал "суворовское" меню — в него вошли щи, жаркое из говядины и салаты "для генералиссимуса".
"Финские участники проекта со своей стороны готовят документальный фильм о суворовских местах в Финляндии, разрабатывают местное меню суворовского ужина и планируют благоустроить комплекс крепостных сооружений и водных путей — Суворовские военные каналы — и прилегающие к ним территории и мосты, построенные на озере Сайма под руководством генералиссимуса для укрепления границы Финляндии со Швецией", — пояснил представитель обладминистрации.
Он уточнил, что ключевыми городами Ленинградской области, через которые проходит маршрут "Суворова", стали Выборг, Приозерск и Новая Ладога. Однако в ближайшие полтора года география маршрута расширится — в нее войдут и другие населенные пункты Выборгского, Приозерского и Волховского района.
"Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости" реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия. Проект рассчитан на три года — за это время будет создан единый культурно-исторический маршрут из России в Финляндию, необходимая инфраструктура, подготовлен план выставочных и событийных мероприятий", - напомнили в пресс-службе.