https://ria.ru/20201118/lenoblast-1585135869.html

Ленобласть и Финляндия разрабатывают "суворовские маршруты"

Ленобласть и Финляндия разрабатывают "суворовские маршруты"

В рамках международного проекта "Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости" в Новой Ладоге Ленинградской области откроется экспозиция,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:53

2020-11-18T11:53

2020-11-18T11:53

ленинградская область

туризм

финляндия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. В рамках международного проекта "Суворовские каналы — от забвения до туристической крепости" в Новой Ладоге Ленинградской области откроется экспозиция, посвященная русскому полководцу, а выборгский и финские рестораны предложат посетителям попробовать "суворовское" меню, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба областной администрации.По его словам, в реализации международного проекта участвуют сразу несколько организаций: "Информационно-туристский центр" Ленинградской области, Музейное агентство Ленинградской области, "Выборгский центр поддержки бизнеса", НП "Лосевский курорт", Фонд рекреационных зон в Южной Карелии, Финское агентство транспортной инфраструктуры, Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии."Также к воплощению туристического маршрута присоединился Новоладожский историко-краеведческий музей. В конце ноября он презентует уникальную экспозицию, посвященную пребыванию знаменитого полководца в городе, где он командовал Суздальским пехотным полком. В нее войдут одежда, предметы быта, оружие времена Суворова и многое другое", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что повар одного из ресторанов в Выборге разработал "суворовское" меню — в него вошли щи, жаркое из говядины и салаты "для генералиссимуса"."Финские участники проекта со своей стороны готовят документальный фильм о суворовских местах в Финляндии, разрабатывают местное меню суворовского ужина и планируют благоустроить комплекс крепостных сооружений и водных путей — Суворовские военные каналы — и прилегающие к ним территории и мосты, построенные на озере Сайма под руководством генералиссимуса для укрепления границы Финляндии со Швецией", — пояснил представитель обладминистрации.Он уточнил, что ключевыми городами Ленинградской области, через которые проходит маршрут "Суворова", стали Выборг, Приозерск и Новая Ладога. Однако в ближайшие полтора года география маршрута расширится — в нее войдут и другие населенные пункты Выборгского, Приозерского и Волховского района.

https://ria.ru/20201116/restavratsiya-1584830617.html

https://ria.ru/20201117/vyborg-1584947017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, финляндия