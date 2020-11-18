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Ленинградская область
https://ria.ru/20201118/lenoblast-1585134118.html
В Ленобласти создадут дирекцию особо охраняемых природных территорий
В Ленобласти создадут дирекцию особо охраняемых природных территорий
В Ленинградской области будет создана самостоятельная дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Поручение о выделении филиала ЛОГКУ "Ленобллес" –... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:34
2020-11-18T11:34
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области будет создана самостоятельная дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Поручение о выделении филиала ЛОГКУ "Ленобллес" – "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области" в самостоятельное государственное казенное учреждение (ГКУ) с наделением инспекторскими полномочиями дал главы региона Александр Дрозденко.По его словам, решение принято в соответствии с областным законопроектом о социальных гарантиях, предусматривающим создание новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ)."Федеральными планами по расширению особо охраняемых природных территорий, их площадь к 2030 году в Ленинградской области должна будет составлять до 15% от площади региона, будет создано 96 ООПТ. Для их охраны, содержания по единому стандарту экологических троп необходимы специалисты, обладающие соответствующими полномочиями", — сказал глава региона.Он отметил, что создание отдельной дирекции будет способствовать сохранению природных комплексов и объектов, расположенных на особых охраняемых природных территориях, привлечению дополнительных ресурсов для развития инфраструктуры ООПТ и сети экологических и туристических маршрутов. Для эффективной работы по охране ООПТ, планируется наделение должностных лиц дирекции полномочиями государственных инспекторов в области охраны окружающей среды, с правами по составлению протоколов об административных правонарушениях.Кроме того, как уточнил Дрозденко, к целям деятельности новой дирекции будет отнесено обеспечение охраны и функционирования ООПТ регионального значения, их охранных зон, создание и развитие инфраструктуры экологических и туристических маршрутов на территории Ленинградской области, в том числе в рамках проекта "Тропа 47" по созданию в Ленинградской области сети туристических маршрутов активного отдыха.
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александр дрозденко

В Ленобласти создадут дирекцию особо охраняемых природных территорий

11:34 18.11.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области будет создана самостоятельная дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Поручение о выделении филиала ЛОГКУ "Ленобллес" – "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области" в самостоятельное государственное казенное учреждение (ГКУ) с наделением инспекторскими полномочиями дал главы региона Александр Дрозденко.
По его словам, решение принято в соответствии с областным законопроектом о социальных гарантиях, предусматривающим создание новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
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"Федеральными планами по расширению особо охраняемых природных территорий, их площадь к 2030 году в Ленинградской области должна будет составлять до 15% от площади региона, будет создано 96 ООПТ. Для их охраны, содержания по единому стандарту экологических троп необходимы специалисты, обладающие соответствующими полномочиями", — сказал глава региона.
Он отметил, что создание отдельной дирекции будет способствовать сохранению природных комплексов и объектов, расположенных на особых охраняемых природных территориях, привлечению дополнительных ресурсов для развития инфраструктуры ООПТ и сети экологических и туристических маршрутов. Для эффективной работы по охране ООПТ, планируется наделение должностных лиц дирекции полномочиями государственных инспекторов в области охраны окружающей среды, с правами по составлению протоколов об административных правонарушениях.
Кроме того, как уточнил Дрозденко, к целям деятельности новой дирекции будет отнесено обеспечение охраны и функционирования ООПТ регионального значения, их охранных зон, создание и развитие инфраструктуры экологических и туристических маршрутов на территории Ленинградской области, в том числе в рамках проекта "Тропа 47" по созданию в Ленинградской области сети туристических маршрутов активного отдыха.
"Сегодня в Ленинградской области действует 47 ООПТ регионального значения, их общая площадь — порядка 6% территории региона", — сказал губернатор.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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