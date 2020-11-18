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Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
Оснований для дефицита лекарств в России нет, препаратов производится достаточно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании в среду. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:43
2020-11-18T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Оснований для дефицита лекарств в России нет, препаратов производится достаточно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании в среду.Ранее сенаторы поднимали тему дефицита лекарств в аптеках, на что жаловались граждане.Она подчеркнула, что "оснований для дефицита лекарств в РФ нет, лекарств производится достаточно". По мнению сенатора, если и есть перебои, то это вопрос к региональным властям, которые должны лучше отслеживать ситуацию.Кроме того, нельзя допустить, "чтобы ситуацию с ковидом использовали в коммерческих целях (поставщики-ред.)", сказала сенатор.Матвиенко попросила коллег отслеживать ситуацию в регионах с наличием препаратов в аптеках.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, валентина матвиенко, общество

Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России

10:43 18.11.2020 (обновлено: 10:52 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупка лекарств в одной из аптек Симферополя
Покупка лекарств в одной из аптек Симферополя - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Оснований для дефицита лекарств в России нет, препаратов производится достаточно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании в среду.
Ранее сенаторы поднимали тему дефицита лекарств в аптеках, на что жаловались граждане.

"Ранее дефицит лекарств частично был связан с маркировкой, эта тема отработана, правительство оперативно приняло решение, эта причина закрыта", - сказала спикер.

Она подчеркнула, что "оснований для дефицита лекарств в РФ нет, лекарств производится достаточно". По мнению сенатора, если и есть перебои, то это вопрос к региональным властям, которые должны лучше отслеживать ситуацию.
Кроме того, нельзя допустить, "чтобы ситуацию с ковидом использовали в коммерческих целях (поставщики-ред.)", сказала сенатор.
Матвиенко попросила коллег отслеживать ситуацию в регионах с наличием препаратов в аптеках.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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