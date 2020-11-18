https://ria.ru/20201118/lekarstva-1585123338.html

Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России

Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России

Оснований для дефицита лекарств в России нет, препаратов производится достаточно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании в среду. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:43

2020-11-18T10:43

2020-11-18T10:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

валентина матвиенко

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Оснований для дефицита лекарств в России нет, препаратов производится достаточно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании в среду.Ранее сенаторы поднимали тему дефицита лекарств в аптеках, на что жаловались граждане.Она подчеркнула, что "оснований для дефицита лекарств в РФ нет, лекарств производится достаточно". По мнению сенатора, если и есть перебои, то это вопрос к региональным властям, которые должны лучше отслеживать ситуацию.Кроме того, нельзя допустить, "чтобы ситуацию с ковидом использовали в коммерческих целях (поставщики-ред.)", сказала сенатор.Матвиенко попросила коллег отслеживать ситуацию в регионах с наличием препаратов в аптеках.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201115/lekarstva-1584713056.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, валентина матвиенко, общество