https://ria.ru/20201118/lechenie-1585194224.html

Путин поручил изучить ситуацию с лечением больных COVID-19 на дому

Путин поручил изучить ситуацию с лечением больных COVID-19 на дому

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать ситуацию с лечением больных коронавирусом на дому в регионах. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:36

2020-11-18T15:36

2020-11-18T15:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать ситуацию с лечением больных коронавирусом на дому в регионах."Обращаюсь к руководителям регионов РФ: необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению граждан лекарствами при амбулаторном лечении. А правительству поручаю проанализировать положение дел в каждом субъекте федерации, при необходимости добавить дополнительные ресурсы туда, где средств действительно не хватает в связи с ростом пациентов, получающих лечение на дому", - сказал президент на совещании с членами правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585196535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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