https://ria.ru/20201118/lechenie-1585194224.html
Путин поручил изучить ситуацию с лечением больных COVID-19 на дому
Путин поручил изучить ситуацию с лечением больных COVID-19 на дому
Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать ситуацию с лечением больных коронавирусом на дому в регионах. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:36
2020-11-18T15:36
2020-11-18T15:51
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать ситуацию с лечением больных коронавирусом на дому в регионах."Обращаюсь к руководителям регионов РФ: необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению граждан лекарствами при амбулаторном лечении. А правительству поручаю проанализировать положение дел в каждом субъекте федерации, при необходимости добавить дополнительные ресурсы туда, где средств действительно не хватает в связи с ростом пациентов, получающих лечение на дому", - сказал президент на совещании с членами правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585196535.html
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