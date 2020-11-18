https://ria.ru/20201118/lechenie-1585141589.html

Кремль прокомментировал лечение губернатора Владимирской области в Москве

Кремль прокомментировал лечение губернатора Владимирской области в Москве

В Кремле не видят связи между лечением губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в частной московской клинике и ситуацией с коронавирусом в его... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:09

2020-11-18T12:09

2020-11-18T12:18

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здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле не видят связи между лечением губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в частной московской клинике и ситуацией с коронавирусом в его регионе - это отдельные вопросы, вряд ли их можно увязывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Сипягин ранее сообщил в своем Instagram, что госпитализирован в частную клинику в Москве, где будет лечиться от COVID-19."Я не вижу связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области. Это отдельные вопросы, здесь вряд ли можно увязывать", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу оценить работу Сипягина в условиях эпидемии и его решение о лечении в платной клинике другого региона."Многие губернаторы находятся сейчас на лечении, на изоляции по причине коронавируса. Но они не перестают вместе с тем дистанционно работать, исполнять свои функции, те самые особые полномочия", - добавил представитель Кремля.Он также отметил, что положение дел в регионах в части борьбы с COVID-19 как раз в среду будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585139966.html

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