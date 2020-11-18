https://ria.ru/20201118/kurakin-1585152501.html

Власти Подмосковья ответили на сообщения о следствии против Куракина

Власти Подмосковья ответили на сообщения о следствии против Куракина

Аппарат заместителя председателя правительства - министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина продолжает работать в штатном режиме,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:53

2020-11-18T12:53

2020-11-18T12:53

дмитрий куракин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Аппарат заместителя председателя правительства - министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина продолжает работать в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона, комментируя информацию СМИ о его задержании.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что СК и ФСБ проводят следственные действия с участием Куракина. Как утверждает издание, одной из версий следствия является его причастность к махинациям с военным лесом на два миллиарда рублей."Аппарат зампреда правительства Московской области Дмитрия Александровича Куракина и министерство экологии и природопользования Московской области работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201118/uvolnenie-1585151131.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий куракин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия