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https://ria.ru/20201118/kurakin-1585152501.html
Власти Подмосковья ответили на сообщения о следствии против Куракина
Власти Подмосковья ответили на сообщения о следствии против Куракина
Аппарат заместителя председателя правительства - министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина продолжает работать в штатном режиме,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:53
2020-11-18T12:53
дмитрий куракин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Аппарат заместителя председателя правительства - министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина продолжает работать в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона, комментируя информацию СМИ о его задержании.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что СК и ФСБ проводят следственные действия с участием Куракина. Как утверждает издание, одной из версий следствия является его причастность к махинациям с военным лесом на два миллиарда рублей."Аппарат зампреда правительства Московской области Дмитрия Александровича Куракина и министерство экологии и природопользования Московской области работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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дмитрий куракин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия

Власти Подмосковья ответили на сообщения о следствии против Куракина

12:53 18.11.2020
 
© Фото : mosreg.ruДмитрий Куракин
Дмитрий Куракин - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : mosreg.ru
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Аппарат заместителя председателя правительства - министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина продолжает работать в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона, комментируя информацию СМИ о его задержании.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что СК и ФСБ проводят следственные действия с участием Куракина. Как утверждает издание, одной из версий следствия является его причастность к махинациям с военным лесом на два миллиарда рублей.
"Аппарат зампреда правительства Московской области Дмитрия Александровича Куракина и министерство экологии и природопользования Московской области работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Частный самолет - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
12:47
Ульяновская чиновница уволилась, съездив за рубеж на частном самолете
 
Дмитрий КуракинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
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