https://ria.ru/20201118/kuban-1585213710.html

Инвесторы из ФРГ построят на Кубани логистический центр по хранению семян

Инвесторы из ФРГ построят на Кубани логистический центр по хранению семян

Немецкие инвесторы к 2021 году построят в Краснодарском крае логистический центр по хранению семян и удобрений, сообщает администрация региона. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:02

2020-11-18T17:02

2020-11-18T17:02

краснодарский край

вениамин кондратьев

брюховецкий район

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. Немецкие инвесторы к 2021 году построят в Краснодарском крае логистический центр по хранению семян и удобрений, сообщает администрация региона.Уточняется, что строительство ведется в рамках соглашения, подписанного на Российском инвестиционном форуме Сочи-2019."Немецкий инвестор возведет производственный комплекс, состоящий из двух складов, площадью 10 тысяч квадратных метров каждый и объемом 120 тысяч кубометров. Запуск центра намечен на 2021 год. Планируется создать 95 рабочих мест", - говорится в сообщении.В среду прошла церемония закладки камня в Брюховецком районе, в ней принял участие губернатор Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, несмотря на пандемию, проект логистического комплекса будет реализован. Центр станет одним из самых крупных на Кубани и позволит снять дефицит Юга России в хранении семян и удобрений, удовлетворит потребности в качественной обработке грузов и их транспортировке."Краснодарский край – ведущий аграрный регион страны. Нам нужны мощные, современные логистические комплексы. И агрохолдинги, и фермерские хозяйства круглый год должны быть обеспечены семенами, средствами защиты. Это основа хороших урожаев и развития сельхозпредприятий. Планируемое в будущем открытие собственного таможенного пункта позволит нарастить экспорт удобрений и химзащиты", - пояснил Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении.Как добавил губернатор, реализация такого крупного проекта – еще одно доказательство того, что "немецкий бизнес чувствует себя в крае уверенно". По словам исполнительного директора российско-германской внешнеторговой палаты Тима Кнолля, Краснодарский край - один из самых благоприятных регионов в России для ведения бизнеса, который ведет "гибкую политику в отношении инвесторов, что дает уверенность в скорейшей реализации проекта".

https://ria.ru/20201117/turisty-1585065412.html

https://ria.ru/20201116/shkoly-1584884926.html

брюховецкий район

краснодарский край

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вениамин кондратьев, брюховецкий район, краснодарский край, экономика