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В Крыму отменят ночные новогодние корпоративы

В Крыму отменят ночные новогодние корпоративы

Крым вводит запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время, при этом сам новогодний отдых на полуострове не останавливается и в регионе... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:22

2020-11-18T09:22

2020-11-18T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Крым вводит запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время, при этом сам новогодний отдых на полуострове не останавливается и в регионе ждут гостей, сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов."Зона риска – это все новогодние корпоративы, если по-честному говорить … Придется фуршеты, корпоративы новогодние придется отменить. При этом сам отдых не отменяется, пусть люди приезжают", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с распространением коронавируса, уточнив время запрета на проведение фуршетов - с 22.00 до 08.00.Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что запрет на новогодние корпоративы вступает в силу с 20 декабря до 15 января.Она добавила, что Роспотребнадзор прогнозирует подъем заболеваемости ОРВИ и вирусными инфекциями к концу декабря."С учетом подъема заболеваемости к 20-м числам декабря мы внесли предложения по ограничению ряда мероприятий. Это требование сегодняшнего дня", - сказала Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с распространением коронавируса.По данным, которые привел Аксенов, за 17 ноября на территории республики зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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