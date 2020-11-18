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В Крыму отменят ночные новогодние корпоративы
В Крыму отменят ночные новогодние корпоративы
Крым вводит запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время, при этом сам новогодний отдых на полуострове не останавливается и в регионе... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:22
2020-11-18T10:16
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Крым вводит запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время, при этом сам новогодний отдых на полуострове не останавливается и в регионе ждут гостей, сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов."Зона риска – это все новогодние корпоративы, если по-честному говорить … Придется фуршеты, корпоративы новогодние придется отменить. При этом сам отдых не отменяется, пусть люди приезжают", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с распространением коронавируса, уточнив время запрета на проведение фуршетов - с 22.00 до 08.00.Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что запрет на новогодние корпоративы вступает в силу с 20 декабря до 15 января.Она добавила, что Роспотребнадзор прогнозирует подъем заболеваемости ОРВИ и вирусными инфекциями к концу декабря."С учетом подъема заболеваемости к 20-м числам декабря мы внесли предложения по ограничению ряда мероприятий. Это требование сегодняшнего дня", - сказала Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с распространением коронавируса.По данным, которые привел Аксенов, за 17 ноября на территории республики зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму отменят ночные новогодние корпоративы

09:22 18.11.2020 (обновлено: 10:16 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки на Соборной площади Кремля
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Крым вводит запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время, при этом сам новогодний отдых на полуострове не останавливается и в регионе ждут гостей, сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов.
"Зона риска – это все новогодние корпоративы, если по-честному говорить … Придется фуршеты, корпоративы новогодние придется отменить. При этом сам отдых не отменяется, пусть люди приезжают", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с распространением коронавируса, уточнив время запрета на проведение фуршетов - с 22.00 до 08.00.
Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что запрет на новогодние корпоративы вступает в силу с 20 декабря до 15 января.
Она добавила, что Роспотребнадзор прогнозирует подъем заболеваемости ОРВИ и вирусными инфекциями к концу декабря.
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"С учетом подъема заболеваемости к 20-м числам декабря мы внесли предложения по ограничению ряда мероприятий. Это требование сегодняшнего дня", - сказала Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с распространением коронавируса.
По данным, которые привел Аксенов, за 17 ноября на территории республики зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
 
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