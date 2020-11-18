https://ria.ru/20201118/krym-1585104751.html

Поклонская прокомментировала отказ итальянского депутата посетить Крым

Поклонская прокомментировала отказ итальянского депутата посетить Крым

Зампред комитета Госдумы Рлсстт по международным делам Наталья Поклонская назвала недальновидной позицией отказ итальянского депутата посетить Крым. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T07:05

2020-11-18T07:05

2020-11-18T07:15

наталья поклонская

парламент италии

республика крым

италия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы Рлсстт по международным делам Наталья Поклонская назвала недальновидной позицией отказ итальянского депутата посетить Крым.Ранее Поклонская на совместном онлайн-заседании думского комитета по международным делам с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов парламента Италии пригласила итальянских парламентариев после пандемии на отдых и реабилитацию в Крым. В свою очередь, член 3-й комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Италии от Демократической партии Лия Куартапелле заявила, что официальная делегация из Италии не может приехать на отдых в Крым, так как там в 2014 году якобы было нарушено международное право.По ее словам, на встрече с депутатами парламента Италии помимо Куартапелле принимали участие и другие итальянские коллеги."Они высказали иную точку зрения в отношении крымского референдума. А именно отметили, что не знали подробностей и важных фактов, озвученных мной, понудивших крымчан провести референдум. А также выразили заинтересованность в вопросе восстановления прав крымчан на пресную воду, которую незаконно перекрыла украинская власть", - сказала Поклонская.

https://ria.ru/20201118/krym-1585104394.html

республика крым

италия

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наталья поклонская, парламент италии, республика крым, италия, в мире