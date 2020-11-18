https://ria.ru/20201118/krym-1585104394.html

В Крыму рассказали, чем грозит Киеву "виртуальный арест" самолетов

В Крыму рассказали, чем грозит Киеву "виртуальный арест" самолетов

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что киевские власти, арестовывая самолеты российских... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T06:58

2020-11-18T06:58

2020-11-18T07:14

реакция на события на украине

георгий мурадов

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что киевские власти, арестовывая самолеты российских авиалиний за полеты в Крым, бездумно провоцируют Россию к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса.Ранее прокуратура так называемой Автономной республики Крым и города Севастополя, входящая в структуру офиса генпрокурора Украины, объявила об аресте 44 самолетов российских авиалиний за полеты в Крым. Решение принято в рамках уголовного дела по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на территорию полуострова и выезда из нее.По его словам, при таком развитии событий и чиновники, и украинские олигархи "отблагодарят" по достоинству киевских креативщиков".

https://ria.ru/20201117/samolety-1585063902.html

республика крым

украина

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реакция на события на украине, георгий мурадов, республика крым, украина, в мире