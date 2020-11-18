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В Крыму рассказали, чем грозит Киеву "виртуальный арест" самолетов
В Крыму рассказали, чем грозит Киеву "виртуальный арест" самолетов
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что киевские власти, арестовывая самолеты российских... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T06:58
2020-11-18T07:14
реакция на события на украине
георгий мурадов
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что киевские власти, арестовывая самолеты российских авиалиний за полеты в Крым, бездумно провоцируют Россию к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса.Ранее прокуратура так называемой Автономной республики Крым и города Севастополя, входящая в структуру офиса генпрокурора Украины, объявила об аресте 44 самолетов российских авиалиний за полеты в Крым. Решение принято в рамках уголовного дела по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на территорию полуострова и выезда из нее.По его словам, при таком развитии событий и чиновники, и украинские олигархи "отблагодарят" по достоинству киевских креативщиков".
https://ria.ru/20201117/samolety-1585063902.html
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реакция на события на украине, георгий мурадов, республика крым, украина, в мире

В Крыму рассказали, чем грозит Киеву "виртуальный арест" самолетов

06:58 18.11.2020 (обновлено: 07:14 18.11.2020)
 
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что киевские власти, арестовывая самолеты российских авиалиний за полеты в Крым, бездумно провоцируют Россию к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса.
Ранее прокуратура так называемой Автономной республики Крым и города Севастополя, входящая в структуру офиса генпрокурора Украины, объявила об аресте 44 самолетов российских авиалиний за полеты в Крым. Решение принято в рамках уголовного дела по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на территорию полуострова и выезда из нее.
"Заявление украинских властей о виртуальном аресте российских самолетов является не просто покушением на базисные структуры российского бизнеса, но и бездумным провоцированием России к аресту многочисленных имущественных объектов украинских чиновников и крупного бизнеса в России, в том числе в Крыму, коих в республике немало", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, при таком развитии событий и чиновники, и украинские олигархи "отблагодарят" по достоинству киевских креативщиков".
Самолет в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 18:52
В России высмеяли арест Украиной летавших в Крым самолетов
 
Реакция на события на УкраинеГеоргий МурадовРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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