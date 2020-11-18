В Крыму рассказали, чем грозит Киеву "виртуальный арест" самолетов
06:58 18.11.2020 (обновлено: 07:14 18.11.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что киевские власти, арестовывая самолеты российских авиалиний за полеты в Крым, бездумно провоцируют Россию к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса.
Ранее прокуратура так называемой Автономной республики Крым и города Севастополя, входящая в структуру офиса генпрокурора Украины, объявила об аресте 44 самолетов российских авиалиний за полеты в Крым. Решение принято в рамках уголовного дела по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на территорию полуострова и выезда из нее.
"Заявление украинских властей о виртуальном аресте российских самолетов является не просто покушением на базисные структуры российского бизнеса, но и бездумным провоцированием России к аресту многочисленных имущественных объектов украинских чиновников и крупного бизнеса в России, в том числе в Крыму, коих в республике немало", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, при таком развитии событий и чиновники, и украинские олигархи "отблагодарят" по достоинству киевских креативщиков".