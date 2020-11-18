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Голикова заявила о напряженной ситуации с коечным фондом в ряде регионов
Голикова заявила о напряженной ситуации с коечным фондом в ряде регионов
Ситуация с коечным фондом в ряде регионов России по-прежнему напряженная, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:20
2020-11-18T14:20
2020-11-18T14:29
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация с коечным фондом в ряде регионов России по-прежнему напряженная, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Ряд изменений, которые опубликованы в санитарных правилах. позволят разгрузить коечный фонд, ситуация с которым по-прежнему продолжает оставаться в ряде регионов напряженной", - сказала Голикова на совещании президента России с членами правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество