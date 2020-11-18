https://ria.ru/20201118/kosmos-1585240110.html

Российские космонавты начали выход в открытый космос

Российские космонавты начали выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, работающие на Международной космической станции, начали выход в открытый космос, сообщается в... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:04

2020-11-18T19:04

2020-11-18T19:14

сергей кудь-сверчков

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, работающие на Международной космической станции, начали выход в открытый космос, сообщается в трансляции на сайте "Роскосмоса".Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск". Этот момент считается началом отсчета времени работ экипажа в открытом космосе.Для обоих космонавтов это будет первый выход в космос в карьере и 55-й по российской программе работ за пределами МКС. Предыдущий российский выход состоялся в мае 2019 года. Рыжиков будет работать в командирском скафандре "Орлан-МКС" с красными лампасами, а Кудь-Сверчков - с синими. Планируется, что работы продлятся около 5,5 часов по основной программе; если космонавты управятся быстрее, им поручат дополнительные работы длительностью еще полтора часа.В ходе основных работ космонавтам предстоит отремонтировать систему терморегулирования модуля "Заря" - заменить сменную панель регулятора расхода жидкости. Также они переключат антенну для обеспечения связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск". С "Пирса" они снимут соединительные разъемы, на которые два года воздействовал космический вакуум.В списке дополнительных задач: очистка одного из запачкавшихся иллюминаторов модуля "Звезда", изменение положения датчиков блока контроля давления и осаждений, установленного на модуле "Поиск", и заменена планшета "Импакт", регистрирующего уровни загрязнений от работающих двигателей на "Звезде".

https://ria.ru/20201118/lyuk-1585231225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос