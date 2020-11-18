Российские космонавты начали выход в открытый космос
19:04 18.11.2020 (обновлено: 19:14 18.11.2020)
© РоскосмосПерестыковка корабля "Союз МС-13" на модуль "Поиск" Международной космической станции. Стоп-кадр трансляции Роскосмоса
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, работающие на Международной космической станции, начали выход в открытый космос, сообщается в трансляции на сайте "Роскосмоса".
Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск". Этот момент считается началом отсчета времени работ экипажа в открытом космосе.
«Поздравляю, ты уже там!», — космонавт Сергей Рыжиков космонавту Сергею @KudSverchkov.#ВКД47 pic.twitter.com/oVD2dsNY9l— РОСКОСМОС (@roscosmos) November 18, 2020
Для обоих космонавтов это будет первый выход в космос в карьере и 55-й по российской программе работ за пределами МКС. Предыдущий российский выход состоялся в мае 2019 года. Рыжиков будет работать в командирском скафандре "Орлан-МКС" с красными лампасами, а Кудь-Сверчков - с синими. Планируется, что работы продлятся около 5,5 часов по основной программе; если космонавты управятся быстрее, им поручат дополнительные работы длительностью еще полтора часа.
В ходе основных работ космонавтам предстоит отремонтировать систему терморегулирования модуля "Заря" - заменить сменную панель регулятора расхода жидкости. Также они переключат антенну для обеспечения связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск". С "Пирса" они снимут соединительные разъемы, на которые два года воздействовал космический вакуум.
В списке дополнительных задач: очистка одного из запачкавшихся иллюминаторов модуля "Звезда", изменение положения датчиков блока контроля давления и осаждений, установленного на модуле "Поиск", и заменена планшета "Импакт", регистрирующего уровни загрязнений от работающих двигателей на "Звезде".