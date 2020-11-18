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Российские космонавты начали выход в открытый космос
Российские космонавты начали выход в открытый космос
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, работающие на Международной космической станции, начали выход в открытый космос, сообщается в... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:04
2020-11-18T19:14
сергей кудь-сверчков
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, работающие на Международной космической станции, начали выход в открытый космос, сообщается в трансляции на сайте "Роскосмоса".Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск". Этот момент считается началом отсчета времени работ экипажа в открытом космосе.Для обоих космонавтов это будет первый выход в космос в карьере и 55-й по российской программе работ за пределами МКС. Предыдущий российский выход состоялся в мае 2019 года. Рыжиков будет работать в командирском скафандре "Орлан-МКС" с красными лампасами, а Кудь-Сверчков - с синими. Планируется, что работы продлятся около 5,5 часов по основной программе; если космонавты управятся быстрее, им поручат дополнительные работы длительностью еще полтора часа.В ходе основных работ космонавтам предстоит отремонтировать систему терморегулирования модуля "Заря" - заменить сменную панель регулятора расхода жидкости. Также они переключат антенну для обеспечения связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск". С "Пирса" они снимут соединительные разъемы, на которые два года воздействовал космический вакуум.В списке дополнительных задач: очистка одного из запачкавшихся иллюминаторов модуля "Звезда", изменение положения датчиков блока контроля давления и осаждений, установленного на модуле "Поиск", и заменена планшета "Импакт", регистрирующего уровни загрязнений от работающих двигателей на "Звезде".
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сергей кудь-сверчков, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Российские космонавты начали выход в открытый космос

19:04 18.11.2020 (обновлено: 19:14 18.11.2020)
 
© РоскосмосПерестыковка корабля "Союз МС-13" на модуль "Поиск" Международной космической станции. Стоп-кадр трансляции Роскосмоса
Перестыковка корабля Союз МС-13 на модуль Поиск Международной космической станции. Стоп-кадр трансляции Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, работающие на Международной космической станции, начали выход в открытый космос, сообщается в трансляции на сайте "Роскосмоса".
Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск". Этот момент считается началом отсчета времени работ экипажа в открытом космосе.
Для обоих космонавтов это будет первый выход в космос в карьере и 55-й по российской программе работ за пределами МКС. Предыдущий российский выход состоялся в мае 2019 года. Рыжиков будет работать в командирском скафандре "Орлан-МКС" с красными лампасами, а Кудь-Сверчков - с синими. Планируется, что работы продлятся около 5,5 часов по основной программе; если космонавты управятся быстрее, им поручат дополнительные работы длительностью еще полтора часа.
В ходе основных работ космонавтам предстоит отремонтировать систему терморегулирования модуля "Заря" - заменить сменную панель регулятора расхода жидкости. Также они переключат антенну для обеспечения связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск". С "Пирса" они снимут соединительные разъемы, на которые два года воздействовал космический вакуум.
В списке дополнительных задач: очистка одного из запачкавшихся иллюминаторов модуля "Звезда", изменение положения датчиков блока контроля давления и осаждений, установленного на модуле "Поиск", и заменена планшета "Импакт", регистрирующего уровни загрязнений от работающих двигателей на "Звезде".
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Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
 
Сергей Кудь-СверчковСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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