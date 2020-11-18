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Космонавты не смогли выполнить главную задачу выхода в открытый космос
Космонавты не смогли выполнить главную задачу выхода в открытый космос
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли выполнить основную задачу выхода в открытый космос с Международной космической станции... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T21:35
2020-11-19T05:56
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
сергей рыжиков
олег артемьев
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли выполнить основную задачу выхода в открытый космос с Международной космической станции. Трансляция их работы ведется на сайте "Роскосмоса".Космонавты сняли старую панель системы терморегулирования функционально-грузового блока "Заря" — самого первого и старого модуля МКС, но не смогли открыть люк гермоконтейнера, в котором находилась новая панель.В результате специалист из Центра управления полетами сказал Рыжикову и Кудь-Сверчкову поставить старую панель обратно на модуль, а гермоконтейнер вернуть в модуль "Поиск".
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сергей кудь-сверчков, сергей рыжиков, олег артемьев, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос

Космонавты не смогли выполнить главную задачу выхода в открытый космос

21:35 18.11.2020 (обновлено: 05:56 19.11.2020)
 
© NASA / Andrew MorganВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© NASA / Andrew Morgan
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли выполнить основную задачу выхода в открытый космос с Международной космической станции. Трансляция их работы ведется на сайте "Роскосмоса".
Космонавты сняли старую панель системы терморегулирования функционально-грузового блока "Заря" — самого первого и старого модуля МКС, но не смогли открыть люк гермоконтейнера, в котором находилась новая панель.
В результате специалист из Центра управления полетами сказал Рыжикову и Кудь-Сверчкову поставить старую панель обратно на модуль, а гермоконтейнер вернуть в модуль "Поиск".
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Российские космонавты на МКС открыли люк, запертый 11 лет
 
Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковСергей РыжиковОлег АртемьевМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРоскосмос
 
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