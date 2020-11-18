https://ria.ru/20201118/kosmonavty-1585258132.html

Космонавты не смогли выполнить главную задачу выхода в открытый космос

Космонавты не смогли выполнить главную задачу выхода в открытый космос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли выполнить основную задачу выхода в открытый космос с Международной космической станции... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T21:35

2020-11-18T21:35

2020-11-19T05:56

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

сергей рыжиков

олег артемьев

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли выполнить основную задачу выхода в открытый космос с Международной космической станции. Трансляция их работы ведется на сайте "Роскосмоса".Космонавты сняли старую панель системы терморегулирования функционально-грузового блока "Заря" — самого первого и старого модуля МКС, но не смогли открыть люк гермоконтейнера, в котором находилась новая панель.В результате специалист из Центра управления полетами сказал Рыжикову и Кудь-Сверчкову поставить старую панель обратно на модуль, а гермоконтейнер вернуть в модуль "Поиск".

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/mks-1585241216.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, сергей рыжиков, олег артемьев, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос