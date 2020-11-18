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В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших в столице достигло 8082, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T23:03
2020-11-18T23:03
2020-11-18T23:05
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших в столице достигло 8082, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 76 умерших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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