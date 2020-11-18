https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585205354.html
Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19
Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19
Иммунитет может сохраняться у переболевших COVID-19 в течение восьми месяцев и дольше. Соответствующее исследование опубликовано на портале bioRxiv. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:28
2020-11-18T16:28
2020-11-18T17:23
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Иммунитет может сохраняться у переболевших COVID-19 в течение восьми месяцев и дольше. Соответствующее исследование опубликовано на портале bioRxiv.Специалисты Института иммунологии Ла-Хойи в США несколько раз брали образцы крови у 185 пациентов в возрасте от 19 до 81 года, которые переболели COVID-19 еще в легкой форме в самом начале пандемии. Они анализировали четыре компонента иммунной системы: антитела, В-клетки, которые вырабатывают больше антител по мере необходимости, и два типа Т-клеток.Выяснилось, что антитела сохраняются, демонстрируя небольшое снижение, даже через шесть-восемь месяцев после заражения. При этом Т-клетки показали лишь незначительный медленный распад в организме, в то время как количество В-клеток неожиданно выросло.Как указывают ученые, это первое исследование, которое позволило настолько полно и всесторонне оценить иммунный ответ. Они подчеркивают, что даже когда антитела больше не обнаруживаются в крови пациентов, В-клетки сохранят иммунную память, благодаря чему организм будет "узнавать" коронавирус в течение нескольких лет.Ранее ученые-иммунологи из США и Канады смогли установить, что антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек переболел COVID-19 с явно выраженными симптомами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, канада, сша
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Иммунитет может сохраняться у переболевших COVID-19 в течение восьми месяцев и дольше. Соответствующее исследование опубликовано на портале bioRxiv.
Специалисты Института иммунологии Ла-Хойи в США несколько раз брали образцы крови у 185 пациентов в возрасте от 19 до 81 года, которые переболели COVID-19 еще в легкой форме в самом начале пандемии. Они анализировали четыре компонента иммунной системы: антитела, В-клетки, которые вырабатывают больше антител по мере необходимости, и два типа Т-клеток.
Выяснилось, что антитела сохраняются, демонстрируя небольшое снижение, даже через шесть-восемь месяцев после заражения. При этом Т-клетки показали лишь незначительный медленный распад в организме, в то время как количество В-клеток неожиданно выросло.
Как указывают ученые, это первое исследование, которое позволило настолько полно и всесторонне оценить иммунный ответ. Они подчеркивают, что даже когда антитела больше не обнаруживаются в крови пациентов, В-клетки сохранят иммунную память, благодаря чему организм будет "узнавать" коронавирус в течение нескольких лет.
Ранее ученые-иммунологи из США
и Канады
смогли установить, что антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек переболел COVID-19 с явно выраженными симптомами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.