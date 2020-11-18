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https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585201797.html
Голикова: средства для борьбы с COVID-19 можно использовать на транспорт
Голикова: средства для борьбы с COVID-19 можно использовать на транспорт
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 10 миллиардов рублей, выделенные регионам на борьбу с коронавирусом, можно использовать на транспортные расходы. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:08
2020-11-18T16:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 10 миллиардов рублей, выделенные регионам на борьбу с коронавирусом, можно использовать на транспортные расходы."У нас не возбраняется приобретать автомобильный транспорт в виде "скорых помощей" и автомобилей для фельдшеров у наших промышленных предприятий за счет тех 10 миллиардов, которые мы предоставили субъектам... И скажу, хотя все-таки это будет 1 января 2021 года, у нас машины будут в большом объеме приобретаться за счет средств, которые предусмотрены на программу модернизации первичного звена здравоохранения", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.Кроме этого, она подчеркнула, что на транспортное обслуживание, в том числе посредством привлечения возможностей частного медицинского транспорта, эти средства задействованы в очень небольшом количестве регионов, хотя такое разрешение дано."И мы бы просили еще раз регионы обратить на это внимание. Возможно, здесь существует некая боязнь, а, возможно, частные транспортные кампании предлагают высокие тарифы. Но мы специальным образом обращались ко всем, чтобы они оказали содействие государственным муниципальным медицинским организациям, чтобы такую работу организовать", - добавила Голикова.Также она уточнила, что правительство обратились к регионам, мобилизовать тот ресурс автомобильного транспортного учреждения социальной службы, который был приобретен в 2019 году в рамках проекта проекта "Демография" для обслуживания пожилых и привоза их в медицинские организации, а также врачей для осмотра и оказания помощи пожилым гражданам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество

Голикова: средства для борьбы с COVID-19 можно использовать на транспорт

16:08 18.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 10 миллиардов рублей, выделенные регионам на борьбу с коронавирусом, можно использовать на транспортные расходы.
"У нас не возбраняется приобретать автомобильный транспорт в виде "скорых помощей" и автомобилей для фельдшеров у наших промышленных предприятий за счет тех 10 миллиардов, которые мы предоставили субъектам... И скажу, хотя все-таки это будет 1 января 2021 года, у нас машины будут в большом объеме приобретаться за счет средств, которые предусмотрены на программу модернизации первичного звена здравоохранения", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
14:56Распространение нового коронавируса
Голикова призвала регионы ускорить освоение средств на борьбу с COVID-19
Кроме этого, она подчеркнула, что на транспортное обслуживание, в том числе посредством привлечения возможностей частного медицинского транспорта, эти средства задействованы в очень небольшом количестве регионов, хотя такое разрешение дано.
"И мы бы просили еще раз регионы обратить на это внимание. Возможно, здесь существует некая боязнь, а, возможно, частные транспортные кампании предлагают высокие тарифы. Но мы специальным образом обращались ко всем, чтобы они оказали содействие государственным муниципальным медицинским организациям, чтобы такую работу организовать", - добавила Голикова.
Также она уточнила, что правительство обратились к регионам, мобилизовать тот ресурс автомобильного транспортного учреждения социальной службы, который был приобретен в 2019 году в рамках проекта проекта "Демография" для обслуживания пожилых и привоза их в медицинские организации, а также врачей для осмотра и оказания помощи пожилым гражданам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
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