https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585200712.html

Путин призвал при борьбе с COVID-19 задействовать опыт ведущих компаний

Путин призвал при борьбе с COVID-19 задействовать опыт ведущих компаний

Президент России Владимир Путин призвал при борьбе с коронавирусом задействовать опыт крупнейших российских компаний, включая Росатом, а также ведущих научных и РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:04

2020-11-18T16:04

2020-11-18T16:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал при борьбе с коронавирусом задействовать опыт крупнейших российских компаний, включая Росатом, а также ведущих научных и медицинских учреждений страны."Для повышения эффективности борьбы с коронавирусом на всех этапах нужно активно задействовать опыт и наших ведущих компаний, например, компании Росатом, федерального центра компетенций по бережливому производству, потенциал ведущих научных, медицинских учреждений страны", - заявил Путин на совещании с правительством в среду.Он добавил, что это касается вопросов организации в регионах работы call-центров, логистики, работы служб скорой и неотложной помощи."Нужно рационально распределять нагрузку на лаборатории, на установки компьютерной томографии и так далее, добиться в конце концов удобного, комфортного для людей приема в медучреждениях. Прошу коллег на ближайшие месяцы определить направления поддержки регионов в этих вопросах как приоритетные", - сказал президент РФ, обращаясь к членам кабмина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, общество