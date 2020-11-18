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Путин призвал при борьбе с COVID-19 задействовать опыт ведущих компаний
Путин призвал при борьбе с COVID-19 задействовать опыт ведущих компаний
Президент России Владимир Путин призвал при борьбе с коронавирусом задействовать опыт крупнейших российских компаний, включая Росатом, а также ведущих научных и РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:04
2020-11-18T16:04
2020-11-18T16:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал при борьбе с коронавирусом задействовать опыт крупнейших российских компаний, включая Росатом, а также ведущих научных и медицинских учреждений страны."Для повышения эффективности борьбы с коронавирусом на всех этапах нужно активно задействовать опыт и наших ведущих компаний, например, компании Росатом, федерального центра компетенций по бережливому производству, потенциал ведущих научных, медицинских учреждений страны", - заявил Путин на совещании с правительством в среду.Он добавил, что это касается вопросов организации в регионах работы call-центров, логистики, работы служб скорой и неотложной помощи."Нужно рационально распределять нагрузку на лаборатории, на установки компьютерной томографии и так далее, добиться в конце концов удобного, комфортного для людей приема в медучреждениях. Прошу коллег на ближайшие месяцы определить направления поддержки регионов в этих вопросах как приоритетные", - сказал президент РФ, обращаясь к членам кабмина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, общество
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
призвал при борьбе с коронавирусом задействовать опыт крупнейших российских компаний, включая Росатом
, а также ведущих научных и медицинских учреждений страны.
"Для повышения эффективности борьбы с коронавирусом на всех этапах нужно активно задействовать опыт и наших ведущих компаний, например, компании Росатом, федерального центра компетенций по бережливому производству, потенциал ведущих научных, медицинских учреждений страны", - заявил Путин на совещании с правительством в среду.
Он добавил, что это касается вопросов организации в регионах работы call-центров, логистики, работы служб скорой и неотложной помощи.
"Нужно рационально распределять нагрузку на лаборатории, на установки компьютерной томографии и так далее, добиться в конце концов удобного, комфортного для людей приема в медучреждениях. Прошу коллег на ближайшие месяцы определить направления поддержки регионов в этих вопросах как приоритетные", - сказал президент РФ, обращаясь к членам кабмина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.