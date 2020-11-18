https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585172801.html
Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19
Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19
Среди всех российских регионов Карелия оказалась наиболее подвержена коронавирусному заболеванию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:14
2020-11-18T14:14
2020-11-18T15:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Среди всех российских регионов Карелия оказалась наиболее подвержена коронавирусному заболеванию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом и членами правительства.В список регионов, где наблюдается сложная ситуация с COVID-19, по словам Голиковой, также входят Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Вице-премьер призвала руководителей перечисленных субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией."В 79 регионах запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время, с 23:00 до шести часов утра", — отметила Голикова. Однако в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Крыму, на Чукотке, а также в Ненецком автономном округе такой запрет не вводили. Масочный режим при этом действует во всех регионах.Вице-премьер также сообщила, что на утро 17 ноября в России было занято почти 81% коечного фонда, а его загруженность выше общероссийских показателей наблюдается в 46 субъектах. Самая критическая ситуация — в Чувашии, Орловской области и Севастополе: там свободны лишь пять процентов мест для пациентов с COVID-19.По последним данным, за время эпидемии в России коронавирусом заразились 1 991 998 человек, из них 34,3 тысячи погибли, свыше полутора миллионов вылечились. За прошедшие сутки выявили еще 20 985 заболевших, 456 пациентов умерли (рекордный показатель с весны), 25 179 человек выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Голикова: "В регионах, где введены ограничительные меры, мы отмечаем стабилизацию"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что стабилизация ситуации с коронавирусом происходит в тех регионах России, где соблюдаются меры безопасности. "В тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию либо постепенное стихание процесса распространения, менее напряженную ситуацию с занятостью коечного фонда", - сказала она на совещании президента с членами правительства.
2020-11-18T14:14
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Среди всех российских регионов Карелия оказалась наиболее подвержена коронавирусному заболеванию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
на совещании с президентом и членами правительства.
"В последние полтора месяца <...> суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза — с 6,1 случая до 15,3 случая на 100 тысяч населения. <...> Разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Республике Карелия", — уточнила она.
В список регионов, где наблюдается сложная ситуация с COVID-19, по словам Голиковой, также входят Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Вице-премьер призвала руководителей перечисленных субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"В 79 регионах запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время, с 23:00 до шести часов утра", — отметила Голикова. Однако в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Крыму, на Чукотке, а также в Ненецком автономном округе такой запрет не вводили. Масочный режим при этом действует во всех регионах.
Вице-премьер также сообщила, что на утро 17 ноября в России было занято почти 81% коечного фонда, а его загруженность выше общероссийских показателей наблюдается в 46 субъектах. Самая критическая ситуация — в Чувашии, Орловской области и Севастополе: там свободны лишь пять процентов мест для пациентов с COVID-19.
"Я еще <...> скажу несколько слов и в адрес руководителей регионов, но кроме того, чтобы их напрягать и ругать, нужно, конечно, им еще и помогать", — прокомментировал доклад Голиковой Владимир Путин.
По последним данным, за время эпидемии в России коронавирусом заразились 1 991 998 человек, из них 34,3 тысячи погибли, свыше полутора миллионов вылечились. За прошедшие сутки выявили еще 20 985 заболевших, 456 пациентов умерли (рекордный показатель с весны), 25 179 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.