https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585172801.html

Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19

Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19

Среди всех российских регионов Карелия оказалась наиболее подвержена коронавирусному заболеванию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:14

2020-11-18T14:14

2020-11-18T15:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Среди всех российских регионов Карелия оказалась наиболее подвержена коронавирусному заболеванию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом и членами правительства.В список регионов, где наблюдается сложная ситуация с COVID-19, по словам Голиковой, также входят Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Вице-премьер призвала руководителей перечисленных субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией."В 79 регионах запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время, с 23:00 до шести часов утра", — отметила Голикова. Однако в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Крыму, на Чукотке, а также в Ненецком автономном округе такой запрет не вводили. Масочный режим при этом действует во всех регионах.Вице-премьер также сообщила, что на утро 17 ноября в России было занято почти 81% коечного фонда, а его загруженность выше общероссийских показателей наблюдается в 46 субъектах. Самая критическая ситуация — в Чувашии, Орловской области и Севастополе: там свободны лишь пять процентов мест для пациентов с COVID-19.По последним данным, за время эпидемии в России коронавирусом заразились 1 991 998 человек, из них 34,3 тысячи погибли, свыше полутора миллионов вылечились. За прошедшие сутки выявили еще 20 985 заболевших, 456 пациентов умерли (рекордный показатель с весны), 25 179 человек выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584816574.html

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Голикова: "В регионах, где введены ограничительные меры, мы отмечаем стабилизацию" Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что стабилизация ситуации с коронавирусом происходит в тех регионах России, где соблюдаются меры безопасности. "В тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию либо постепенное стихание процесса распространения, менее напряженную ситуацию с занятостью коечного фонда", - сказала она на совещании президента с членами правительства. 2020-11-18T14:14 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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